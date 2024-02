Gabriela Cristea, curtată de un bărbat însurat! E celebru în România: ”N-am fost amantă!”

Invitată în podcastul găzduit de Cătălin Măruță, Gabriela Cristea (49 de ani) a recunoscut că, în urmă cu ceva timp, a primit propuneri indecente din partea unui bărbat, o persoană influentă, aflat într-o relație. La acea vreme, prezentatoarea de la Antena Stars era căsătorită cu regretatul Marcel Toader. Ce spune, de fapt, vedeta despre statutul de amantă într-o căsnicie.

Gabriela Cristea formează un cuplu cu Tavi Clonda de peste 10 ani, relație din care au rezultat cele două fetițe ale lor, însă, până să ajungă la acest nivel de satisfacție personală, viața prezentatoarei TV nu a fost deloc lipsită de provocări. În perioada 2008-2013, vedeta a fost căsătorită cu Marcel Toader, bărbatul alături de care avea de gând să-ți întemeieze o familie. La vremea respectivă, planurile celor doi nu s-au aliniat conform așteptărilor sale. Nu i-a unit niciodată o dragoste nemaiîntâlnită, însă vedeta s-a concentrat pe ideea de a-și întemeia o familie, deoarece ”avea o vârstă și așa era normal”.

Ce spune Gabriela Cristea despre statutul de amantă

Printre altele, aducând în discuție infidelitatea în cuplu, dar și postura de amantă – în care ar fi putut să fie, Gabriela Cristea a mărturisit că a fost curtată de un bărbat influent la nivel foarte înalt , din România, aflat într-o relație cu o altă femeie. Prezentatoarea de la Kanal D nu s-a gândit însă nicio secundă să își înșele soțul. La vremea respectivă, vedeta era căsătorită cu Marcel Toader.

„N-am fost niciodată în viața mea amantă. Nici măcar nu am avut atracție pentru vreun bărbat căsătorit. M-a curtat o singură dată un bărbat, care nu era căsătorit, dar era într-o relație cu cineva, o persoană importantă. E căsătorit și acum cu doamna. Persoana este cunoscută la nivel foarte înalt.”, a povestit Gabriela Cristea, fără să divulge identitatea bărbatului care i-a făcut avansuri.

Gabriela Cristea: ”Ne-am certat și ne-am întors spate în spate”

Tot legat de subiectul infidelității, în cadrul unei postări pe Facebook, Gabriela Cristea a dezvăluit că, deși a fost înșelată de fostul soț, ea nu a fost niciodată tentată să ”calce strâmb”, indiferent că partenerul ei nu a respectat-o sau indiferent de neînțelegerile din cuplu. Soția lui Tavi Clonda chiar și-a dat exemplu actuala căsnicie, relație în care lucrurile nu sunt tot timpul roz, în care au existat și încă există certuri și momente tensionate.

”Nu mi-am înșelat soțul niciodată și nici nu îmi doresc să fac chestia asta. Nu am avut niciodată niciun fel de tentație. În momentul în care am hotărât că vreau să am o relație serioasă, doar pe el în văd. Niciodată nu am văzut un alt bărbat ca pe un bărbat cu care aș putea să am intimitate. Nici pentru mine nu pot să bag câteodată mâna în foc, dar cel puțin acestea sunt sentimentele pe care le încerc la momentul acesta.

Să nu credeți că eu și soțul meu avem relația perfectă! Da, ne-am și certat și ne-am întors și spate în spate, dar până la urmă ne-am împăcat pentru că așa este în viață, nu ai cum. Nu se poate să trăiești lângă un om și să nu fie un moment în care să nu fii pe aceeași lungime de undă cu el. Este imposibil. Uneori nici nu propria persoană nu ești pe aceeași lungime de undă pentru că uneori sufletul îți spune ceva și trupul te îndeamnă către altceva. Eu cred că în momentul în care alegi să nu înșeli într-o relație, ține de respectul pe care ți-l acorzi ție. Este foarte important ca în momentul în care porniți într-o relație să porniți cu brațele deschise, cu sufletul deschis că asta vă doriți să construiți împreună. Dacă nu, mai bine nu vă legați la cap”, a spus Gabriela Cristea pe Facebook.