Gabriela Cristea, de urgență la spital! Anunțul a fost făcut: “Din fericire…”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează o familie foarte frumoasă și așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a celei de-a doua fetițe. Prezentatoarea tv a trecut prin momente de panică și a ajuns de urgență la spital, din cauza unor stări de rău și s-a gândit că bebelușul vrea să se nască.

Totul a fost o alarmă falsă, doctorul a liniștit-o, a trimis-o acasă și i-a recomandat să nu stea în picioare și nici să facă efort. ”Am avut nişte contracţii false și am decis să mă duc la doctor. Din fericire, nu am rămas acolo, ci doar mi s-a recomandat să nu fac efort şi să nu stau în picioare. Nu m-am simţit confortabil. Doctorul mi-a zis că orice chestie ieşită din comun trebuie verificată. De aceea, am și ales să merg la control! Acum, m-am liniștit! Atât eu cât şi bebeluşul suntem în ordine”, declarat Gabriela Cristea pentru Wowbiz.ro.

Gabriela Cristea, primele declarații după ce a fost înlocuită la cârma emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”

Aflată cu sarcina pe ultima sută de metri, Gabriela Cristea a fost sfătuită ieri de medici să nu mai stea în picioare și să se odihnească mai mult. Aceste sfaturi, dar și altele au determinat-o pe cunoscuta prezentatoare să renunțe la fotoliul ei de la “Te iubesc de nu te vezi”. Din declarațiile făcute, viitoarea mămică a dat de înțeles că va reveni pe sticlă după încheierea concediului de maternitate.

“În ciuda aparențelor, nu sunt la studio, sunt la mine acasă și de aici voi transmite astăzi. Între timp, providența a făcut ca împreună cu soțul meu să mai avem o bebelușă care urmează să vină pe lume. eri am alergat prin tot orașul și eu, și echipa de filmare după mine. Ieri am fost la spital pentru că am avut…așa cum se întâmplă în ultima prioadă de sarcină, mici contracții. Trebuie să-mi văd de sănătatea mea și de sănătatea familiei mele și de pregătirile pe care trebuie să le facem pentru venirea pe lume a bebelușei.

A venit momentul să las pe altcineva în locul meu, că așa se întâmplă. Nu esta o despărțire, dar trebuie să înțeleg și eu, trebuie să înțeleagă și telespectatorii că în viața sunt priorități. Iar pentru mine, prioritatea este familia mea. Medicii mi-au recomandat un pic de repaus, ca cea mică să fie sănătoasă. Începând de astăzi, veți discuta cu altcineva”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul ediției din această seară a emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.