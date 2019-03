Gabriela Cristea, primele declarații după ce a fost consultată de urgență de medicul ei. Ce s-a întâmplat cu bebelușul

După minute bune de emoții, Gabriela Cristea a ieșit din cabinetul medicului, unde a ajuns de urgență în această seară. Totul s-a petrecut înainte ca ea să intre în platoul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea, primele declarații după ce a fost consultată de urgență de medicul ei

Gabriela Cristea a ieșit din cabinetul medicului ei la mai bine de o oră de când a plecat de la sediul televiziunii unde lucrează. Însărcinată în 37 de săptămâni, prezentatoarea TV avea zâmbetul pe buze după ce a aflat vești despre bebelușa din pântece. Ea și soțul său, Tavi Clonda, s-au afișat de mână după acest moment plin de emoții.

“A fost o alarmă falsă. E ok că am venit la doctor. Am avut nişte contracţii false, dar am recomandarea să mă duc acasă şi nu am voie să stau în picioare. Dacă vreţi vă invit pe la mine să mai vorbim”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.

Specialistul le-a spus celor doi soți că bebelușul nu vrea încă să vină pe lume, iar astăzi le-a creat doar multe, multe emoții puternice.

“Să ştii că eu mă aşteptam cumva să nu se întâmple nimic astăzi, dar controlul e control. O să fie bine!”, a spus Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în toamna anului trecut

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda.