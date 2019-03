Însărcinată în ultima lună, Gabriela Cristea, de urgență la spital. Prezentatoarea a părăsit emisiunea

Gabriela Cristea a ajuns în această seară de urgență la spital. Însărcinată în ultima lună, prezentatoarea a părăsit emisiunea transmisă în direct la TV imediat. Tavi Clonda îi este alături soției sale, care va aduce pe lume în curând al doilea copil al cuplului.

Însărcinată în ultima lună, Gabriela Cristea, dusă de urgență la spital

Însărcinată în 37 de săptămâni, Gabriela Cristea s-a simțit rău cu câteva minute înainte să intre în platoul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”, transmisă în direct la Antena Stars. Ea nu a mai așteptat prea mult și a mers de urgență la spital. Aceste lucruri se petrec după ce în weekend prezentatoarea TV a avut contracții puternice.

“Sunt bine, staţi liniştiţi. Nu m-am simţit confortabil. Medicul mi-a spus că orice chestie ieşită din comun trebuie verificată. Atât eu cât şi bebeluşul trebuie să fim în ordine. Am simţit că ceva nu este cum ar trebui să fie. Am zis să mergem la spital să vedem despre ce e vorba. Încercăm să ne relaxăm. Eu sper ca totul să fie bine. Mă simt bine, în sensul că am avut nişte mici contracţii şi n-a vrea să am surprize. Nu pot să spun nimic până nu fac un control”, a spus Gabriela Cristea, relatează spynews.ro.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în toamna anului trecut

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda.