Gabriela Cristea, declarații despre perioada în care a fost însărcinată: ”Am făcut în fiecare zi până în ultima zi de sarcină injecţii în burtă”

Gabriela Cristea și-a îndeplinit cel mai mare vis: acela de a deveni mamă. Însă vedeta a făcut și extrem de multe sacrificii pentru a rămâne însărcinată.

Gabriela Cristea și-a îndeplinit cea mai mare dorință. Vedeta a devenit mămică, însă puțini sunt cei care știu prin câte sacrificii a trecut Gabriela Cristea pentru a-și ține fetița la piept.

„Vreţi să vă povestesc eu ce înseamnă tratamente? Eu mi-am făcut timp de nouă luni injecţii în burtă în fiecare seară. Nu am spus niciodată chestia asta. Şi nu m-am plâns niciodată şi vreau să spun că le încurajez pe toate prietenele mele care fac astfel de tratamente. Am avut trombofilie, nimic grav. Am făcut în fiecare zi până în ultima zi de sarcină injecţii în burtă şi mi le făceam singură. Şi într-o seară mă durea şi într-o seară nu mă durea şi tot aşa… până am ajuns la nouă luni şi nu a fost greu deloc. Important e să îţi doreşti cu adevărat." a mărturisit Gabriela Cristea în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Gabriela Cristea, vrea să devină, din nou mămică

Gabriela Cristea vrea, să devină, din nou, mămică însă lasă acest lucru în voia divinității.

"Recunosc că mi-ar fi plăcut să am copii mai de tânără, dar știi cum e… Dumnezeu se tăvălește pe jos de râs la dorințele pe care le avem. Mi se pare că ne-a trimis-o pe Victoria când trebuia. Atunci când am depus armele s-a întâmplat. Ai venit tu (n.r. Mădălin Ionescu) cu Cristina, stăteam în Otopeni. Și i-am spus: "Ia bea din paharul ăsta!". Ea era însărcinată. A luat paharul și a băut și am zis:"Dă-mi paharul să beau!". Și am rămas însărcinată. Mi-am dorit-o atâta de mult pe Victoria și sunt mai mult decât mulțumită și nu pot să-l rog pe Dumnezeu să-mi mai trimită un copil, dar dacă vrea să-mi trimită îl primim cu brațele deschise. ", a mărturisit Gabriela Cristea.