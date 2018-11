Gabriela Cristea desființează un magazin de materiale de construcții! Vedeta a răbufnit: “Sunt niste hoti penali, nesimtiti, care iau banii in avans ca la … “

Gabriela Cristea este foc și pară și desființează un magazin de materiale de construcții. Vedeta a răbufnit și a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, în care le cere socoteală pentru faptul că i-au luat banii în avans și nu au mai onorat comanda. Prezentatoarea i-a anunțat că va face plângere la Protecția Consumatorului.

“Sunt niste hoti penali, nesimtiti care nu isi respecta clientii si care iau banii in avans ca la … si dupa ce se foloaesc de banii tai (multi), te anunta ca de fapt nu mai pot onora comenzile. Ei doar dau din umeri si restul plateste clientul. Pe aceasta cale ii anunt pe managerii aceatei tentative de companie ca am cheltuit muuuuulti baaaani si ca ii voi reclama la Protectia Consumatorului.

PS: la cat sunt de nervoasa, am folosit cele mai fine cuvinte fata de ce meritau sa le spun”, a scris Gabriela Cristea pe pagina sa de Facebook.

Gabriela va avea încă o fetiță

În vârstă de 44 de ani, Gabriela Cristea este însărcinată cu fetiță. Astfel, anul viitor, fiica lor, Victoria, va deveni surioara mai mare. Vestea că vor avea încă un copil a fost făcută publică, la doar o săptămână după ce tatăl lui Tavi Clonda a murit. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, ATAC DUR ASUPRA BĂRBAȚILOR: ”DOMNILOR, TREBUIE SĂ ÎNVĂȚAȚI UN LUCRU…”)

În timpul unei declarații pe care a făcut-o recent, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit că nu se aștepta să rămână gravidă pentru a doua oară. “Eu nu mă așteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simțeam a fi însărcinată. Țineam cură de slăbire, îmi doream așa, să facem lucruri pentru noi. Și m-am trezit că sunt într-o întârziere, ca să zic așa, nu îmi suna nimeni la ușă. Nu a venit o zi, 2, 3.. .și tot așa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată, mi-am făcut testul așa… dar, nu am terminat bine de făcut testul, și am văzut două liniuțe, era să leșin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: «Na de aici!»”, a declarat soția lui Tavi Clonda.