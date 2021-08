Gabriela Cristea, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: ”Am înghițit în sec”

Gabriela Cristea este mămică a două fetițe superbe și are un soț care o susține și o iubește necondiționat. Puțini, însă, sunt cei care știu că prezentatoarea TV s-a confruntat cu perioade dificile.

Gabriela Cristea a trecut printr-o sperietură zdravănă când a găsit-o pe Victoria acasă cu febră mare. Tocmai se întorcea de la filmări și când și-a văzut fetița… s-a dus glonț la spital. Prezentatoarea TV și fiica sa cea mare au petrecut o noapte în spital, timp în care medicii i-au administrat tratamentul necesar.

Un alt episod dificil prin care a trecut prezentatoarea TV a fost cel în care și-a dus fetițele la grădiniță. Râuri de lacrimi au curs, iar Gabrielei Cristea i s-a rupt sufletul când Iris și Victoria nu voiau să fie despărțite de mama lor. În ciuda faptului că situația s-a schimbat și cele două s-au acomodat la grădiniță, la vremea respectivă schimbările păreau drastice.

”Astăzi, dacă mă întrebi, au urlat amândouă. Asta după ce, de vreo lună, sunt foarte fericite că merg la grădiniță. Amândouă au avut un puseu de personalitate, chiar o criză de tantrum, la prima oră a dimineții (râde). A fost ok, pentru că am învățat să trec peste aceste crize și, stând de vorba cu educatoarele și doamnele care se ocupă de ele, mi s-a explicat că eu trebuie să am tărie de caracter, pentru că ele profită.

Am trecut peste, am înghițit în sec, pentru că nu e ok să îți vezi copilul făcând o criză de tantrum, și le duc frumușel la grădiniță, iar lor le este foarte bine și vin fericite de acolo. Cel puțin la Victoria, cea mare, se vede o evoluție extraordinară de când e la grădiniță, iar celei mici i se dezvoltă din ce în ce mai tare personalitatea, ceea ce… la momentul ăsta nu e un lucru chiar grozav (râde). Pe viitor va fi bine pentru ea”, a spus Gabriela Cristea pentru VIVA!

Vor merge în vacanță

Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor neapărat să meargă în vacanță, împreună cu cele două fetițe ale lor. Nu optează, însă, pentru străinătate în contextul actual. Ci vor să se relaxeze în România, bifând litoralul românesc și un sejur la munte.

”Munca acum este pe sfârșite, pentru că urmează perioada de vacanță. Practic, mai am vreo două zile de muncă, după aceea plecăm în vacanță. Nu știu dacă să îi spun din fericire, sau din păcate, mai am de muncit și în vacanță, dar nu mă plâng. Important e să ai de muncă și oricum, nu e o corvoadă.

Cu copiii, de când le-am dus la grădiniță, toate s-au aranjat. E totul mult mai simplu și mai ușor. Luăm noi vacanță și vor lua și ele de la grădiniță, acum sunt la școala de vară. Abia aștept să ne petrecem tot timpul împreună, e un fel de a recupera perioada pe care nu o petrecem astfel, atunci când noi muncim și ele merg la grădiniță”, a mai spus vedeta.