Gabriela Cristea, dezvăluiri dureroase despre mariajul cu Marcel Toader: „Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator…”

Gabriela Cristea, în vârstă de 47 de ani, a fost întotdeauna sinceră cu publicul său chiar şi atunci când a vorbit despre lucrurile mai puţin frumoase care s-au întâmplat în viaţa sa. În cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars, vedeta de televiziune şi-a amintit despre perioada în care a fost căsătorită cu Marcel Toader. Iată ce a povestit în direct la TV.

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste cu Tavi Clonda. În 2015 cei doi şi-au unit destinele, iar împreună au două fetiţe minunate.

Înainte de a-l cunoaşte pe actualul său partener, Gabriela Cristea a mai fost căsătorită omul de afaceri Marcel Toader, în perioada 2008-2013. Marcel Toader a încetat din viață în anul 2019.

În cadrul emisiunii ”Miresa – Capriciile iubirii” pe care o moderează la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre perioada grea prin care a trecut după separarea de Marcel Toader.

Povestea pe care o trăiesc doi concurenţi din emisiune a făcut-o pe vedetă să îşi aducă aminte de acea perioadă dificilă din viaţa sa.

Gabriela Cristea: ”Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat”

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape, mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a declarat Gabriela Cristea, citată de revista Viva.

Totodată, Gabriela Cristea a recunoscut faptul că a avut nevoie de mult timp să îşi revină după separarea de fostul soţ.

”Eu am preferat, după ce am divorțat, să știe toată lumea că am trecut printr-un divorț… Poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant. Am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a mai spus vedeta despre separarea de Marcel Toader.