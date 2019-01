Gabriela Cristea, îngrijorată din cauza micuței Victoria: ”Are cucui și în dreapta și în stânga…”

Gabriela Cristea este o mămică fericită, dar și… îngrijorată! Micuța Victoria este un copil extrem de activ și se pricopsește cu semne de ”bună purtare”.

Gabriela Cristea a împărtășit telespectatorilor emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi” cât de îngrijorată este din cauza micuței Victoria, după ce a văzut că unul dintre concurenți are mai multe semne de ”bună purtare” în dreptul frunții. (CITEȘTE ȘI: VICIUL CARE I-A DEVASTAT VIAȚA! GABRIELA CRISTEA, MOMENTUL SINCERITĂȚII: ”EU, O SINGURĂ DATA ÎN VIAȚĂ…”)

”Numai fii-mea are cucuie în cap, dar e de înțeles, că e mică. Are cucui și în dreapta și în stânga pentru că își ia în mână tot felul de chestii și aleargă, aleargă și nu se mai poate sprijini în mâini. Și atunci când cade, cade în cap. Mie îmi stă inima.”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ două luni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.