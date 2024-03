Gabriela Cristea, lipstă de energie. Soția lui Tavi Clonda se confruntă cu stări de rău: „Mă întreb dacă ar fi foarte grav să...”

Gabriela Cristea, în vârstă de 49 de ani, își ține la curent prietenii virtuali cu toate activitățile pe care le face. De altfel, soția lui Tavi Clonda (44 de ani) le-a mărturisit urmăritorilor săi faptul că, în ultima perioadă, trece prin anumite stări de rău. Prezentatoarea TV susține că ar trebuie să meargă la doctor, pentru a-și face câteva analize. Vezi mai jos detaliile.

Gabriela Cristea este una dintre prezentatoarele TV de pe micile ecrane care își țin la curent urmăritorii cu activitățile pe care le întreprinde zilnic. Soția lui Tavi Clonda a mărturisit, recent, că se confruntă cu anumite stări de rău. Oboseala și lipsa de energie au acaparat-o, motiv pentru care prezentatoarea TV crede că ar fi vorba despre o lipsă de vitamine. De altfel, a susținut că ar fi necesare niște analize.

„Anul acesta cred că e cel mai grav din toți anii. N-am energie, nu am chef, câtă treabă am și câte am de făcut. Și vine o zi importantă pentru mine. Mă întreb dacă ar fi foarte grav să îmi iau o vacanță și să las pe toată lumea baltă. Poate ar trebui să merg să fac și niște analize, că n-am mai făcut de foarte multă vreme. Poate am vreo lipsă de vitamină, care îmi dă energie, nu știu, nici nu iau vitamine, mănânc și haotic și mai mănânc și prostii câteodată”, a spus prezentatoarea TV.