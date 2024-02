Cum arată casa de 900.000 de euro în care locuiesc Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Vila are 2 etaje, 8 băi și o curte imensă

Gabriela Cristea (49 de ani) și Tavi Clonda (44 de ani) au început să investească în propria locuință cu mult înainte să ajungă în fața altarului. La momentul actual, cei doi locuiesc într-o vilă de lux, în Corbeanca. Artistul precizase, la un moment dat, că ar fi dispus să vândă vila la prețul de 900.000 de euro. Casa are amprenta la 330 de metri pătrați, iar terenul ajunge la 1.000 de metri pătrați. Iată mai jos, în articol, detaliile!

Încă din perioada în care nu erau căsătoriți, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis să înceapă construcția vilei din Corbeanca. La momentul acela, ar fi investit suma de 200.000 de euro. Vila de lux are două etaje, un teren generos, de 1.000 de metri pătrați, iar amprenta locuinței este de 330 de metri pătrați. Între timp, cei doi au amenajat în curte o piscină, devenind un loc de atracție pentru familie, pe timpul verii. De altfel, Tavi Clonda mărturisea, la Xtra Night Show, faptul că vila are 8 băi. Artistul în vârstă de 44 de ani mărturisea faptul că ar fi fost dispus să o vândă la prețul de 900.000 de euro.

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. euro) ți-o dau acum. (…) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (…) Nu se măsoară în camere, am 8 băi, dacă o fac și pe aia de afară. (…) Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330. Mie îmi e greu, aici era și problema, de fapt. (n.r. să se mute cu familia) Emoțional, mie îmi e greu să mă despart de lucrurile la care am muncit atât și, practic, ambele fetițe s-au născut aici”, a susținut artistul la Xtra Night Show.