Gabriela Cristea, mesaj emoționant pentru fiica sa! Bella Victoria Margot a împlinit 4 ani. Cum a fost sărbătorită cea mică

În urmă cu câteva zile, Bella Victoria Margot, fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Colen a împlinit patru ani. Cea mică a fost sărbătorită așa cum se cuvine și a avut parte de o zi de naștere specială. Cu această ocazie Gabriela Cristea a transmis un mesaj emoționant.

Gabriela Cristea a avut grijă ca fetița ei să aibă parte de o aniversare specială și i-a organizat acesteia o petrecere cu toți colegii de la grădiniță. Cei mici s-au distrat, sărbătorita a primit multe cadouri, iar tortul fastuos a fost vedeta zilei.

Gabriela Cristea a marcat momentul printr-o postare în mediul online, în care a rememorat momentul în care cea mică a venit pe lume și cum viața ei s-a schimbat de atunci. Internauții au fost emoționați de cele spuse de vedetă și la rândul lor i-au transmis micuței câteva urări.

„Victoria, 4 ani! Dooomneeee, când au trecut? Acum 4 ani am trăit unul din cele mai intense și emoționante momente din viață, unul din momentele acelea de le numeri pe degetele de la o mână și mai rămân degete de numărat. Nici anul asta nu mi am făcut curaj să postez bucățica aceea de film cu prima noastră întâlnire față în față, e greu de privit cascada aceea de sentimente, chiar și pentru mine acum.

De acolo am tras linie și viața mea e ALTCEVA. Îmi aduc aminte ca era slăbuța dar lunga, a tras un țipat ca să afle toata lumea că a venit pe lume iar doamna doctor mana a doua, care o asista pe cea mai minunata din lumea dna doctor ginecolog Oana Moise a exclamat “avem o balerina cantareata”. Tavi se învârtea în jurul ei mândru si emoționat ca ieșise totul mai bine decât ne-am gândit.”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, mesaj emoționant pentru fetița ei

În continuare vedeta le-a povestit internauților cum a sărbătorit-o pe cea mică și ce sentimente au încercat-o în această zi specială.

„Azi ne-am pupam cu toții de dimineața de “ne-am albit” (mai mult eu🥳), ea si-a dorit sa meargă la grădi in pijamale dar mi-am pus toate farmecele in funcțiune si pana la urma am reușit sa o conving ca in camasuta si fustita e muuuuult mai draguta, iar Iris a cantat cu mine primul ei “mulți ani trăiască”.

Pe la 10:00 m-am dus sa ii iau tortul comandat pentru prima petrecere din viața noastră la care nu participam, cea de la gradi, iar pe drum am realizat ca mica mea mare începe sa guste din independenta. Am plâns de a sărit cămașa de pe mine…de fericire, de mândrie, de drag. Azi mă fălesc ca un păun, are mama fata mare si frumoasa. Victoria are 4 ani! La mulți ani, copilul meu iubit! Te iubesc pana la stele si înapoi!”, a mai scris Gabriela Cristea.

