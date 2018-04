După ce s-a scris despre Gabriela Cristea că revine în televiziune, însă nu la Kanal D, acolo unde prezenta emisiunea “Te vreau lângă mine“, ci la Antena Stars, vedeta a confirmat vestea și a mărturisit că este extrem de entuziasmată și abia așteaptă să înceapă noul proiect.

“Mă bucur tare mult că mă întorc în televiziune, şi mai ales mă bucur că o fac într-un proiect în care cred mult. Am avut nevoie de această mică pauză pentru a mă bucura de minunea din viaţa noastră, dar acum e momentul ca mami să meargă la muncă.

Spun “muncă”, dar pentru mine nu este muncă. Atunci când faci cu plăcere ceea ce faci, nu poţi considera că munceşti.

Abia aştept să mă întâlnesc cu telespectatorii de care îmi este foarte foarte dor. Le spun să stea pe Antena Stars pentru că le-am pregătit o emisiune foarte tare şi sunt convinsă că le va plăcea”, a spus Gabriela Cristea pentru spynews.ro.

Gabriela Cristea, despre sarcină:„Nici nu mai am curaj!”

„Mărturisim în premieră că luna trecută am crezut că am comis-o ( n.r. că a rămas gravidă). Am simţit din nou emoţiile alea… şi dacă e să se întâmple… e foarte bine! Nici nu mai am curaj să îi cer lui Dumnezeu încă o dată… sunt atât de mulţumită şi de împlinită cu tot ce am primit”, a declarat Gabriela Cristea.

„Mai trebuie să lucrez, nu forţăm lucrurile. Ne dorim încă unul… să fie distanţa de un an între ei”, a adăugat Tavi Clonda.