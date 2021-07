Gabriela Cristea, probleme de sănătate cu fiica cea mare „Am luat-o în brațe și am plecat direct la spital”

Gabriela Cristea a trecut printr-o sperietură zdravănă când a găsit-o pe Victoria acasă cu febră mare. Prezentatoarea tocmai se întorcea de la filmări.

Imediat ce a văzut că fiica ei cea mai se simte rău, Gabriela Cristea a luat-o și a plecat la spital. Acolo, medicii i-au spus că trebuie să se interneze.

„Știu că o să-mi spuneți că arăt impecabil și că sunt super machiată, numai că ceea ce nu știți este că machiajul acesta rezistă de aproape 24 de ore pentru că abia acum am ajuns acasă. Am avut o experiență nu tocmai grozavă, ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la clinică.

Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie.”, a spus Gabriela Cristea pe Insta Story.

Fetița Gabrielei a fost externată din spital

Din fericire, tratamentul administrat de medicii de la clinica la care a ajuns Gabriela cristea cu fiica ei și-a făcut efectul destul de rapid, căci micuța se simte deja mai bine și a fost externată.

„Una peste alta, după 24 de ore în care a trebuit să-i punem o linie venoasă, am păcălit-o că i-am pus un fluturaș, și fetele de la pediatrie au fost extraordinar de atente și de delicate și i-au pus o linie venoasă, au hidtratat-o și i-au pus toate medicamentele de care avea nevoie.

Am făcut și aerosoli și nu mai știam ce să inventez ca să fie totul bine.(…) Acum ea doarme, este la ea acasă, ea este foarte fericită că e la ea acasă și noi toți suntem foarte fericiți”, a mai adăugat Gabriela Cristea pe InstaStory.

