Gabriela Cristea a început să își modifice pozele înainte să le publice? Internauții vigilenți au taxat-o dur: “Mințiți poporul ca de obicei / Cât ești de deformată”

Gabriela Cristea a împărtășit unul dintre micile secrete prin care întreține flacăra iubirii între ea și Tavi Clonda, însă, în loc să primească aprecieri, ea a fost aspru criticată. Și nu, nu pentru dezvăluirea făcută, ci pentru una dintre pozele publicate pe Instagram. Internauții vigilenți au observat semne că și-ar fi modificat una dintre imagini înainte să o posteze și au taxat-o dur.

Gabriela Cristea, acuzată că și-ar modifica imaginile în Photoshop

În vârstă de 46 de ani și cu două sarcini, Gabriela Cristea face eforturi uriașe de a-și menține o anumită greutate. Și, în ultima vreme, ea a fost extrem de atentă la alimentație. Aparent, ea este nemulțumită de anumite aspecte, motiv pentru care și-ar fi photoshopat una dintre fotografiile încărcate de la picnicul pe care l-a avut cu soțul ei. Imediat ce au observat că șampania pe care o ține în mână nu mai are gâtul drept… la fel ca în celelalte imagini, vedeta a fost criticată.

“Când ai modificat silueta ai îndoit sticla!”, “Ce ai făcut cu sticla aia?? 😂😂😂”, “La sticlă nu-i trebuie Photoshop”, “Mințiți poporul ca de obicei…”, “Mai uitați-va la poze înainte să le postati… acuma făra hate… dar nu vezi cât ești de deformată… Totuși vă vreți influenceri și vedete…”, “Ce bine își lucrează pozele s-o arate silfidă, că-n realitate umple ecranul”, “De la căldură cred că s-a îndoit sticla”, “Cam strâmbă sticla de șampanie, nu vreau să par răutăcioasă, dar nu mai apăreți deloc naturale pe site-uri de socializare… Păcat” sunt opt dintre comentariile strânse imaginea din dreapta de mai jos.

Când a încărcat pe Instagram imaginea din stânga colajului de mai sus, bruneta a pus următoarea descriere: “Fetele sunt la grădiniță, iar noi am avut un răgaz doar pentru noi doi. Am încărcat câteva bunătăți într-un coș și ne-am urcat în mășină către o destinație… necunoscută. Ne-am oprit pe malul unui lac (să nu mă întrebați care, că habar nu am), ne-am așezat pătură de picnic la umbră mașinii și am scos tot romantismul din noi😍. Care sunt gesturile romantice pe care le-ați făcut de curând?”.

Îndrăgita vedetă a revenit la Antena Stars din 29 martie, când a început să modereze “Mireasa: Urzeala soacrelor”, o ramură a emisiunii matrimoniale “Mireasa” de la Antena 1, unde gazdă este Simona Gherghe. Pe Gabriela Cristea o puteți urmări pe micile ecrane de luni până vineri, de la ora 19:00.

Sursa foto: Facebook & Instagram / @Tavi Clonda & @bygabrielacristea