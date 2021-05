Gafă incredibilă făcută de Gabriela Cristea. Internauții au pus-o la zid imediat: „Marcel Toader a spus că nu este o femeie îngrijită”

Atunci când ești persoană publică trebuie să-ți asumi și criticile, dar și laudele și să accepți momentele în care, poate, gafezi. Gabriela Cristea a intrat „în gura” fanilor recent, după ce s-a afișat cu pedichiura nefăcută.

Gabriela Cristea a fost criticată aspru de fanii săi, după ce s-a afișat pe Instagram cu pedichiura nefăcută. Internauții au taxat-o dur și au considerat că aceasta nu este deloc o ipostază demnă de o persoană publică.

„Vaii vai ce pedichiura, marea vedeta si unghiile praf!!Rusineeee / Data viitoare incearca sa nu expuii si peretele din stanga ta…se vede murdar unde se termina mocheta… / Oja diferită. Urât. Picioare mari, cu degetele cât alea de la mâini. Urâte. Astea se văd primele. Treningul e trening / Pai da mainile perfecte si la picioare ce facusi? ? / Spala adidasii te rugam frumos,inainte sa i pozezi!!se vede de la o posta?in locul tau as sterge pozele astea 2!! / Bine ca si-a editat fata.. Ce scarbos !! Puteti sa ziceti orice ! N-ai voie ca pedichiura unei femei sa arate asa ! Groaznic ! Indiferent daca e persoana publica sau nu !!! Nu esti in stare sa iti intretii pedichiura la 3 saptamani, atunci nu ti le faci cu oja, si le tii mereu ingrijite ! Simplu! N-are legatura cu influencereala Când s a despărțit de Marcel Toader, el a spus ca ea nu este o femeie îngrijită, ca își arunca chiloți murdari sub pat etc” au fost câteva dintre comentariile internauților.

Ce a pățit Gabriela Cristea, după ce și-a făcut singură manichiura

Gabriela Cristea se confruntă cu niște probleme, după ce a decis să-și facă singură manichiura. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor experiența de coșmar prin care a trecut.