Gabriela Cristea, probleme delicate după nașterea micuței Iris: “Cu căpuțul e mai greu. Suntem super stresați”

Gabriela Cristea se confruntă cu probleme delicate după nașterea micuței Iris. Îndrăgita moderatoare TV a acceptat să vorbească despre acestea, dar și despre cum este viața de mămică a două fetițe. Nu doar ea are probleme delicate, ci și soțul său, Tavi Clonda, care o ajută enorm în creșterea și educarea prințeselor lor: Victoria și Iris.

Gabriela Cristea, probleme delicate după nașterea micuței Iris

În vârstă de 44 de ani, Gabriela Cristea a mărturisit în cadrul unui interviu acordat în direct la “Xtra Night Show” că se simte extenuată din cauza faptului că este foarte, foarte obosită. Nu doar ea se confruntă cu această oboseală cruntă, care uneori poate duce la probleme delicate… fiind considerată una dintre bolile acestui secol, ci și tatăl fiicelor sale, Tavi Clonda. Cu toate acestea, atât vedeta, cât și soțul ei nu se dau bătuți și încearcă să facă față provocărilor de părinți.

“Cu căpuțul, mai greu, dar în rest e ok… din cauza oboselii, suntem super stresați, dar o să ne treacă. Totul a mers foarte bine, a fost mai bine decât la prima operație, m-am simțit mai bine și am fost mai veselă și mai conștientă în timpul operației.

Echipa de medici a fost foarte veselă, toată luema se distra. M-am simțit foarte bine și după operație, m-am refăcut foarte repede. A venit cineva la mine seara la spital și eu eram pe pat și mi-a zis știi cum arăți? De parcă ai venit acum de la spa”, a povestit Gabriela Cristea în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Potrivit declarațiilor făcute de fericita mămică, ea s-a simțit extrem de bine după cea de-a doua operație de cezariană.

“Mă simțeam foarte bine, eram vioaie, veselă, eram plină de energie dar nu m-a inut asta decât o noapte după operație, pentru că echipa de acolo mi-a pus copilul în brațe și mi-a zis că alăptez o dată la 3 ore, inclusiv noaptea….și din momentul ăla s-a instalat starea de poboseală și oboseala se cronicizează pe zi ce trece. Ieri am fost să-mi scot firele de la operație și am întrebat-o pe doamna doctor dacă pot să iau ceva, ceva vitamine, energizante…mă simt foarte slăbită, am senzația că nu am dormit de vreo 5 ani. Și mi-a zis să stau liniștită, că o să mă obișnuiesc.

La un moment dat se renunță la o masă de noapte, copilul la un moment dat o să-și intre în normal…”, a mai mărturisit vedeta la “XNS”.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.