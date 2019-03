Gabriela Cristea și fiica ei, Iris, au fost externate. A spus ce dietă folosește ca să slăbească după cea de-a doua naștere

Bucurie fără margini în familia prezentatoarei Gabriela Cristea – Tavi Clonda! Vedeta și fetița ei, Iris, au fost externate, iar la ieșirea din spital, proaspăta mămică a făcut primele declarații înainte de a ajunge acasă cu prințesa cea mică a cuplului. Vedetă a dezvăluit dieta pe care o va folosi ca să slăbească după cea de-a doua naștere.

La ieșirea din clinica privată în care a născut și Andreea Bălan, Gabriela Cristea radia de fericire și era toată numai un zâmbet. Îmbrăcată lejer, cu machiaj simplu și buchetul superb de iriși mov și albi, așa a plecat acasă prezentatoarea. Tavi Clonda a fost cel care a ținut landoul în care se afla micuța Iris.

“Suntem fericiţi că mergem acasă. Am primit foarte multe flori, acest buchet de irişi mi l-a adus Tavi ieri. A fost o chestie foarte tare până să plecăm, aşteptam liftul şi spuneam că ne-a ieşit şi de data asta. M-am simţit mai bine decât la prima naştere, a fost mai uşor. M-am simţit foarte bine fizic, a doua zi m-am ridicat din pat şi am făcut asta foarte repede. Am şi primit şi calmante, dar important este că sunt pe picioare şi sunt bine”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Dieta folosită de Gabriela Cristea ca să slăbească după cea de-a doua naștere

La fel ca în timpul primei sarcini, și de data aceasta Gabriela Cristea a luat câteva kilograme în plus și e decisă să scape de ele folosind o dietă-minune. În timpul regimuli alimentar, care, de fapt, e mai mult un stil de viață, vedeta are voie să mănânce: carne, pește, legume ouă și rar tărâțe… în loc de pâine.

“Mănânc doar carne, pește și legume, atât. Carne pe grătar sau la cuptor, legume crude sau fierte. Cinci porții pe zi, cantități destul de mici. Mai mănânc și trei ouă pe săptămână. De pâine, paste, carbohidrați, nici nu se pune problema. Însă eu am o slăbiciune pentru dulciuri. Și am făcut de câteva ore, dar hiperproteice. Mai exact, în loc de făină am folosit tărâțe măcinate și am adăugat puțin îndulcitor artificial, specific diabeticilor. Am făcut și prăjituri normale, dar m-am consolat doar cu mirosul. Știu că sună ciudat, dar eu îmi hrănesc pofta de dulce doar gătind și primind feedback pozitiv din partea oamenilor”, a declarat soția lui Tavi Clonda pentru revista VIVA!.

Dieta pe care o urmează Gabriela Cristea i-a fost recomantată de una dintre prietenele sale, care este nutriționist.

“E mai mult un mod de viață. Am o prietenă care este nutriționist. Toate lucrurile care îmi plăceau în mod deosebit se aflau în planul meu alimentar. E foarte simplu, dar trebuie să ai pe cineva care să-ți deschidă ochii. Eu mănânc 5 mese pe zi, 3 principale și 2 gustări. De dimineață trebuia să mănânc sana cu 2 biscuți de ovăz, la gustare aveam ananas. La 13:30 am avut o salată de ton. La 4 aveam niște migdale și la ora 18.30 aveam mămăligă cu brânză. Sâmbăta și duminica mănânc mai sofisticat, am mâncat creveți. Am slăbit 6 kilograme și aș mai vrea încă pe atât. Dacă mai slăbesc încă 6 kilograme sunt foarte bine”, a mai spus Gabriela Cristea, conform sursei citată mai sus.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.