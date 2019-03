Gabriela Cristea, în lacrimi! Ce cadou i-a adus “mama adoptivă” pentru micuța Iris

Gabriela Cristea a avut lacrimi în ochi când a fost vizitată de “mama adoptivă” de care este extrem de atașată. Motivul pentru care s-a emoționat atât de mult prezentatoarea TV a fost reprezentat de cadoul pe care Paula Crăciunescu i l-a adus micuței Iris. Astăzi, soțul Gabrielei Cristea i-a făcut din nou o surpriză și… înainte să i-o dezvăluie vedetei, el a împărtășit-o cu fanii săi.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales trei prenume pentru cea de-a doua fetiță: ”Dacă Victoria este o prinţesă, Iris este o zeiţă”

Paula Crăciunescu, cunoscută drept “mama adoptivă” a Gabrielei Cristea, a mers la spitalul în care prezentatoarea a născut încărcată cu daruri. Printre acestea se numără un costumaș de țărăncuță pentru prințesa cuplului. De altfel, acest tip de cadou este deja o tradiție în familia vedetei, pentru că nu doar Iris a primit o astfel de ținută, ci și sora ei mai mare, Victoria, și fetița Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu.

“I-am cumpărat ca și în cazul Victoriei, și al Petrei, fetița nașilor Cristina și Mădălin Ionescu, un costum de tărăncuță. E așadar o tradiție și eu am vrut să o păstrez. Cezariana a decurs foarte bine, în ciuda faptului că se spune că abia după doi ani mai poți recurge la ea în cazul nașterii, iar Gabi a făcut-o după un an și jumătate. Slavă Domnului însă, este foarte bine. Fetița a luat nota 10! Pot să vă spun că seamănă leit cu Victoria! Așa arăta și ea în prima zi de viață!”, a precizat Paula Crăciunescu, conform wowbiz.ro.

Citește și: Gabriela Cristea, primele declarații de pe patul de spital. Ce surpriză i-a făcut soțul ei, Tavi Clonda

Când va fi externată Gabriela Cristea

Când a vizitat-o astăzi la spital pe Gabriela Cristea, Tavi Clonda i-a adus un buchet de iriși de culoare mov și alb. Ulterior, prezent, într-un platou de televiziune, el a vorbit despre cum a decurs prima întâlnire dintre fetița lui cea mare, Victoria, și micuța Iris, care s-a născut în urmă cu zile două zile. În plus, a spus și când va fi soția lui externată împreună cu cel mai mic membru al familiei.

“I-am dedicat piesa lui Iris, parcă am cântat-o pentru prima oară. Sunt foarte ocupat în perioada asta, pregătim și casa și tot. În prima noapte, am dormit acolo cu fetele, să o ajut pe Gabriela, cred că am ajutat-o doar cu prezența. A contat. A doua noapte, m-am dus și eu acasă, dar n-am dormit că am stat cu grijă. Nu e ușor, e după operație. E foarte bine, deocamdată, sperăm să rămână așa. E ocupată cu alăptatul fetița e mică și trebuie să învețe. Astăzi, aflăm dacă mâine iese din spital. Mă duc astăzi să fac curat, avem mobila, tot. Are unde să doarmă zeița. Vrem să terminăm cu totul. Am fost în prima zi cu Victoria la spital și i-a zis numele, dar o împingea puțin, era cam geloasă. Emoțiile au fost diferite față de primul copil, mi-au dat lacrimile când am auzit-o pentru prima oară”, a povestit Tavi Clonda în cadrul emisiunii “Star Matinal” de la Antena Stars.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.