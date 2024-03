Gabriela Cristea, replică acidă la adresa celor care o judecă pentru că vinde cozonaci online. „Trăim în țara cu susul în jos”

Gabriela Cristea este iubită și admirată de mulți români. Cu eforturi susținute de-a lungul timpului, și-a construit o carieră impresionantă în lumea televiziunii. Acum, se poate mândri cu un traseu profesional de invidiat, fiind unul dintre motivele pentru care a câștigat o bază solidă de fani.

Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV a simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă, după ce a primit mai multe comentarii răutăcioase. Toate acestea au survenit la scurt timp după ce soția lui Tavi Clonda și-a lansat o afacere cu cozonaci.

Gabriela Cristea poate afirma cu mândrie că este o femeie împlinită în toate aspectele vieții. Are o carieră de succes, un soț iubitor și două fiice minunate. Toate aceste lucruri nu au fost obținute peste noapte; de-a lungul anilor, prezentatoarea TV a depus eforturi considerabile atât pentru propria sa evoluție, cât și pentru bunăstarea membrilor familiei sale.

Vedeta a fost întotdeauna extrem de sinceră și deschisă față de urmăritorii săi din mediul online, împărtășind atât momentele frumoase din viața sa, cât și cele mai puțin frumoase. Cu toate acestea, nu a fost ferită nici ea de comentarii negative, iar situația s-a accentuat după ce a anunțat că vinde cozonaci online.

De atunci, au apărut numeroase reacții negative, dar Gabriela Cristea le-a răspuns imediat. Soția lui Tavi Clonda este șocată că este blamată pentru faptul că muncește pentru a oferi celor dragi tot ce este mai bun. Vedeta a tras un semnal de alarmă în mediul online, mărturisind că situația financiară actuală a venit după mulți ani de muncă și eforturi susținute.

„Dragilor, am senzația că trăim în țara cu susul în jos. Vreau să vorbesc despre un subiect care mi-a atras atenția în mod deosebit în ultima perioadă pentru că sunt foarte multe comentarii care mă blamează pe mine pentru că muncesc. Mi se pare incredibil să faci asta.

Adică să-i spui unui om >și să mă facă în toate felurile doar pentru că muncesc. Să-i spui unui om care de dimineață, de când se trezește și până seară, când pune capul pe pernă, nu face altceva decât să alerge pentru familia lui, să-l blamezi și să arunci cu noroi în el.

>, cam astea sunt cuvintele. În țara asta, fiecare este liber să muncească atât consideră de cuviință.

Ce credeți? Nu de mine care muncesc ar trebui să vă luați, ci de trântorii care așteaptă și întind mâna să li se dea, dar nu, ăia sunt buni (…).

Eu m-am născut în perioada în care chiar trebuia să muncești ca să câștigi un ban. Primul meu salariu, asta se întâmpla prin 1994, am avut 100 de dolari, era un salariu bunicel la vremea respectivă, evident că acum nu ne-ar ajunge nici de utilități. De atunci de la 100 de dolari și până în prezent am făcut eforturi foarte mari. (…)”, a fost mesajul postat de Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.