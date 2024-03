Ce face soacra Gabrielei Cristea atunci când prezentatoarea de la Antena Stars e plecată de acasă. Tavi Clonda a filmat tot!

Surpriză în locuința Gabrielei Cristea (49 de ani) și a lui Tavi Clonda (44 de ani)! Mama artistului a venit în vizită în timp ce prezentatoarea TV nu se afla acasă. Fiul ei a filmat-o, iar imaginile au apărut pe internet.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de mai bine de 10 ani. În 2015, cei doi au făcut și pasul cel mare, devenind soț și soție. Familia lor a fost completată de cele două fetițe minunate pe care le au – Victoria (6 ani) și Iris (4 ani). Prezentatoarea de la Antena Stars și soțul ei sunt foarte activi în mediul online și împărtășesc multe momente din căsnicia lor cu internauții. De data aceasta, protagonista a fost soacra vedetei.

Citește și: TAVI CLONDA, SURPRINS CU O BLONDĂ ÎN MAȘINĂ CHIAR ÎN MIEZUL ZILEI! REACȚIE NEAȘTEPTATĂ: ”MAI BINE ÎI SPUN EU GABRIELEI”

Tavi Clonda a postat un filmuleț în mediul online, în care apare mama lui. Artistul a arătat ce face aceasta atunci când Gabriela Cristea nu este acasă. Ei bine, prezentatoarea de la Antena Stars se poate lăuda cu o soacră grijulie. Mama soțului ei a gătit pentru cele două nepoțele.

Artistul a filmat-o și pe una dintre fetițe, arătând cât este de bucuroasă să mănânce șnițele făcute de bunica ei. Mai mult decât atât, Tavi Clonda a mărturisit că este foarte fericit să vadă că mama lui petrece timp de calitate cu Victoria și Iris.

„Ce mănânci tu acolo, tăticule? Șnițele de la buni – bu? Bravo, a făcut special că știa că vrei. Nu mai are răbdare să mănânce până acasă… v-am spus. Vine flămândă de la școală și am făcut o derogare, de data aceasta, și am lăsat-o să mănânce șnițele și în mașină pentru că ea nu face dezordine, nu face mizerie, are șervețele, se șterge.

Este un sentiment foarte plăcut ce simt acum…buni și fetele sunt în casă și le las să se joace cu buni în casă, timpul lor de calitate. Sunt doar ele trei. Este un sentiment foarte plăcut pentru mine ca băiat, ca fiu, să fie și mama aici. Când vine deseară și Gabriela, suntem toți.”, a povestit Tavi Clonda.