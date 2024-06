Gabriela Cristea și-a cumpărat un nou bolid de lux! Cum arată și cât a plătit pentru bijuteria pe 4 roți

Gabriela Cristea este în culmea fericirii! Prezentatoarea TV și-a luat mașină nouă și nu s-a ferit să se laude cu achiziția făcută. Tavi Clonda a fost cel care s-a ocupat de configurare și a reușit să aleagă totul pe placul soției sale. Prețul unui astfel de bolid nu este deloc unul mic, însă cei doi au muncit enorm pentru a-și îndeplini acest vis. În plus, artistul a mărturisit că vor plăti rate pentru acest autoturism.

În urmă cu doar câteva zile, Tavi Clonda a publicat un filmuleț în mediul online în care prezenta noua mașină a Gabrielei Cristea. Artistul și-a schimbat de câteva luni autoturismul, iar acum a venit rândul soției sale să își îndeplinească acest vis. În imagini, se observă că prezentatoarea de la Antena Stars este foarte fericită de nouă achiziție.

Tavi Clonda a filmat-o pe soția sa în timp ce analizează toate detaliile noii sale mașini. Artistul a fost cel care a făcut configurarea autoturismului, așa că dotările alese au fost o surpriză pentru Gabriela Cristea. Cei doi nu s-au uitat deloc la bani și au optat pentru multe facilități, precum navigație, amprentă sau volan sport.

„Este ceva vis paradis. E frumoasă. Mă bucur foarte mult pentru că eu nu am nici timp și nici nervi pentru chestiile astea, tu ai configurat-o, iar aici m-am trezit cu niște ‘bunătăți’. Pielea este senzație. Am și amprentă. (…) Prima mașină a mea nouă mi-am luat-o acum vreo 20 de ani și a fost un Matiz. A doua a mea mașină nouă este un Mercedes. (…) Abia acum am tras aer în piept și abia acum am simțit că… am muncit, nenică.”, a spus Gabriela Cristea în cadrul unui filmuleț pe Facebook.