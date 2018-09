Gabriela Cristea și Tavi Clonda i-au tăiat azi turta fetiței lor! Primele imagini de la petrecere!

Un an a împlinit fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, iar cei doi au dat mare petrecere. Tăierea moțului nu are o semnificație aparte, dar este un bun prilej de a sărbători cu fast împlinirea primului an de viață al copilului. Iar cele două vedete, alături de nașii Victoriei, nu au ratat ocazia.

Cu mulți invitați, firește, din showbiz, dar și cu un filmuleț pe Facebook, cu o prezentare generală a evenimentului.

”Suntem la petrecerea Victoriei! Ea este Victoria, care urmează să adoarmă”, spune Gabriela Cristea, în timp ce-și prezintă minunăția de fetiță. În tot acest timp curg invitații, amici, prieteni, rude. Apoi, Gabriela Cristea face un tur al curții unde are loc petrecerea și prezintă invitații. ”Uite-o pe nașa, da ce aranjată e ea. Da ești foarte frumoasă, nașa”, spune Gabriela.

Publicată de Gabriela Cristea pe Duminică, 23 Septembrie 2018

Apare apoi și Tavi Clonda, soțul Gabrielei, cu un pahar în mână. Dar și Oana Roman, care vorbește cu un copil, iar când se vede filmată, nu ezită să-I ureze La mulți ani Victoriei. ”Ai un copil superb, are niște ochi de vis. O să fie o super-manechină”, completează fata fostului premier.

Și Cristi Brancu și-a făcut apariția la petrecere, nu cu mâna goală, cu un cadou ”plasat” într-o pungă uriașă.

”La multi ani!!va pup”, ”Va salutam cu respect si va iubim chiar daca nu suntem acasa de aici va urmarim toate emisiunile mult success”, ”La mulți ani !”, ”La mulți ani cu sănătate și fericire pentru prințesa voastră!”, ”La mulți ani, Victoria!”, ”La mulți ani sănătoși și fericiți să ai parte numai de bucurii și împliniri”, au fost reacțiile fanilor.