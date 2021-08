Gabriela Cristoiu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2! Care este starea de sănătate a tinerei. „Simptomele până acum sunt în felul următor…”

Gabriela Cristoiu trece prin momente grele. Tânăra a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Din fericire, simptomele nu par să fie unele prea grave, iar pentru moment starea de sănătate a acestei este una stabilă.

Gabriela Cristoiu nu se află în cea mai bună perioadă a vieții ei. După ce zilele trecute mărturisea că se confruntă cu o depresie destul de gravă, acum tânăra a primit o altă veste proastă. Se pare că deși a avut grijă se protejeze, acesta a contactat virusul SARS-CoV-2. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTOIU A TRĂIT O SPAIMĂ URIAȘĂ ÎN TOIUL NOPȚII! ”M-AM TEMUT PENTRU VIAȚA MEA”)

Pentru că s-a simțit destul de rău și părea că o răceală se apropie, Gabriela a decis să facă testul, iar rezultatul a fost, spre surprindere ei, pozitiv. Din fericire, tânăra pare să nu aibă o formă gravă a bolii și se simte destul de bine.

„Mi-a ieșit testul Covid pozitiv! Cum să se întâmple astfel?! Este o glumă… atunci când porți mască și mănuși non stop! Am contactat chiar și așa Covid. Simptomele până acum sunt în felul următor: mă simt obosită și ușor răcită. Altceva nu simt. Este ca o răceală, dar nici măcar răceala nu se simte mereu…doar noaptea vine și pleacă. Alte simptome nu am.

Din fericire, nu am probleme de sănătate și nu am o vârstă înaintată. Nu îmi fac griji. Sunt fericită pentru că dacă l-am făcut, în curând trece și după nu o să îl mai am”, a scris Gabriela Cristoiu pe Facebook.

„Sunt un om nefericit”

Gabriela Cristoiu trece prin momente grele. Aceasta a mărturisit, recent, că se confruntă cu depresia. Tânăra pare că și-a pierdut pofta de viață. Stă numai în casă, refuză orice ieșire și nu are pe nimeni care să o aline.

Aceasta a mărturisit că are nevoie de o scăpare. Consideră că este într-un punct greu, nu are alături oamenii potriviți și nu mai găsește bucurie în nimic.

„Eu fost multe persoane care au încercat să mă scoată din depresie. Ajungi la un moment dat să nu te mai bucure nimic. Sunt un om nefericit. Nu cred că sunt într-un loc bun, lângă persoanele care trebuie. Vreau să plec cât mai departe de aici, într-o altă țară, nu permanent, ca o gură de aer”, a povestit Gabriela Cristoiu.

