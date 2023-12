Gala Mari Sportivi ProSport 2023! Campionul David Popovici, speranța natației românești pentru medalii la JO Paris 2024

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 aduce în atenție sportivi ce au performat în acest an. Acum e rândul lui David Popovici, cel pe care se bazează și cei din Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM) pentru a aduce cât mai multe medalii pentru România la Jocurile Olimpice Paris 2024.

Popovici, 19 ani, „Racheta Românescă”, a adunat medalii pe bandă rulantă. E primul sportiv român calificat la JO 2024, după ce și-a îndeplinit baremul în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Naționale de la Otopeni.

A avut un an furtunos, diferit față de 2022, când a dominat lumea natației cucerind 14 medalii și doborând recorduri. Anul acesta a avut BAC-ul și admiterea la facultate, dar tot a fost la nivel de top.

David Popovici, speranța natației românești pentru medalii la JO Paris 2024

Despre David Popovici, omul care a dominat Mondialele și Europenele, Camelia Potec, președinte FRNPM, a sintetizat: „Este adevărat că 2022 a fost un an de excepţie, dar a fost şi un an foarte, foarte greu, pentru că a fost singurul an în care au fost organizate Campionate Europene şi Mondiale de juniori, Campionate Europene şi Mondiale de seniori, iar David a participat în vara lui 2022 la toate cele patru competiţii. Acest lucru s-a resimţit, a avut nişte repercursiuni şi 2023 putem spune că a fost anul în care David a răsuflat, chiar dacă el nu s-a oprit din pregătire.

Dar a fost un an greu chiar şi 2023, cu examen de bacalaureat, cu intrare la facultate şi cu alte lucruri care au făcut parte din viaţa lui David. Acum bineînţeles că David este sportivul care îşi poate, să zic aşa, arăta din nou supremaţia în lume şi rămâne să urmărim cu toţii evoluţia lui în 2024”.

Ce spune un psiholog despre David Popovici

În emisiunea „Drumul spre Paris”, psihologul sportiv Silviu Ioniță a vorbit despre David Popovici:

„Este extraordinar să ai capacitatea să judeci propria performanță! Și sigur discută cu antrenorul ce trebuie îmbunătățit.Pentru mine e un semnal de alarmă atunci când sportivii dau vina pe arbitraj, pe vreme, pe alte lucruri! Un sportiv de performanță poate controla doar un anumit număr de indici, cei pe care-i poate influența. Nu arbitrajul, nu vremea, nu altceva”.

David Popovici a câștigat medalia de bronz în proba de 100 metri liber la Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni și a fost laureat al anului sportiv 2023 în cadrul Galei Sportului Dinamovist. Este și un tip care nu epatează, deși are venituri substanțiale. Acum, la 19 ani, a decis să-și cumpere o mașină, dar în niciun caz una de lux.

Gestul emoționant al lui David Popovici: și-a donat medalia de aur pentru copiii care luptă cu o boală îngrozitoare

Nu mi-am propus nimic încă pentru Paris. La fiecare competiţie ne propunem, eu şi antrenorul meu, doar să fim ignoranţi faţă de limite – David Popovici

Ce a câștigat David Popovici în 2022

Aur la Campionatul Mondial de seniori – 100 m liber

Aur la Campionatul Mondial de seniori – 200 m liber

Aur la Campionatul European de juniori – 50 m liber

Aur la Campionatul European de juniori – 100 m liber

Aur la Campionatul European de juniori – 200 m liber

Aur la Campionatul European de juniori – 4×100 m liber

Argint la Campionatul European de juniori – 4×100 m liber mixt

Aur la Campionatul European de seniori – 100 m liber

Aur la Campionatul European de seniori – 200 m liber

Aur la Campionatul Mondial de juniori – 100 m liber

Aur la Campionatul Mondial de juniori – 200 m liber

Aur la Campionatul Mondial de juniori – 4×100 m liber

Argint la Campionatul Mondial de juniori – 4×100 m liber mixt

Argint la Campionatele Mondiale în bazin scurt – 100 m liber