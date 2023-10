Garsoniera din Suceava, care se vinde cu 9.500 de euro! Cum arată locuinţa

O garsonieră a luat cu asalt internetul, după ce s-a aflat prețul mic la care a fost pusă la vânzare! Are 11 mp, este în județul Suceava, iar proprietarul cere pe ea doar 9500 de euro. Adică, mai puțin decât ar costa un garaj în Cluj. Cum arată locuința?

O garsonieră de 11 mp din cartierul Burdujeni, județul Suceava, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 9500 de euro. Proprietarul a pus anunț pe o platformă celebră de vânzări și speră să o dea cât mai repede. Locuința este formată dintr-o cameră, un hol mic și o baie cu duș. Blocul este într-o renovare și va avea parte de izolare prin PNRR, ceea ce nu-i va aduce costuri în plus noului proprietar.

Se află la etajul 4 al imobilului și este recent renovată. Mobilierul este nou, iar noii proprietari vor fi putea să se mute direct. Locuința este poziționată foarte aproape de stația de autobuz, după cum a menționat și proprietarul în anunțul de vânzare. Cert este că garsoniera respectivă are un preț bun și costă mai puțin decât un garaj sau loc de parcare în Cluj sau Capitală. Sigur că, vorbim de două orașe mari comparativ cu un sat din Suceava, însă și aici există o posibilitate de investiție.

„Blocul este din cărămidă, este în curs de renovare totală, izolare prin programul PNNR cu costuri pentru locatar zero”, se arată în postarea făcută de proprietar, pe olx.ro

Garajul unui clujean, preț incredibil de vânzare

Garsoniera de 11mp din Suceava costă mult mai puțin decât un garaj în Cluj. Un bărbat a renovat și a mobilat un garaj, apoi l-a pus la vânzare. Suma a stârnit multe hohote de râs pe internet: 45.000 de euro. Proprietarul a venit și cu explicații, după ce oamenilor nu le-a venit să creadă atunci când au văzut anunțul cu pricina. (VEZI AICI IMAGINILE)

”Am două garsoniere de vânzare. Una confort 1, dar aia e mai scumpă, e la 65.000 de euro. Aceasta de 45.000 de euro e mai ieftină și e o bună ofertă. E o problemă că e de fapt un garaj. Acolo, blocurile aveau garaje încă din construcție, dar oamenii le-au transformat în garsoniere și le-au scos la închiriat cu 250 de euro pe lună. Garsoniera din garaj are toate utilitățile. Aceasta e pe colț și are și un geam”, a spus proprietarul garajului, potrivit stiridecluj.ro