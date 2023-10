Un „băiat deștept” din Cluj și-a mobilat GARAJUL și l-a scos la vânzare ca și apartament. Câte zeci de mii de euro cere pentru el!

Când vine vorba de bani, românul dă dovadă de multă imaginație. Este și cazul unui clujean care și-a transformat garajul într-un spațiu de locuit. Pentru că cererea este destul de mare, bărbatul s-a gândit să se aleagă și cu o sumă frumușică de bani. Cât costă, de fapt, garajul mobilat.

Românul, inventiv din fire, se pricepe de minune să facă bani din te miri ce. De data aceasta, în atenția internauților este un clujean care și-a transformat garajul într-o garsonieră. Și asta nu este tot. Bărbatul a scos locuința la vânzare, iar prețul cerut nu este deloc mic.

Câte zeci de mii de euro cere clujeanul pe garajul mobilat

Într-un anunț imobiliar, clujeanul își prezintă garajul ca fiind o oportunitate excelentă pentru cei care caută o locuință accesibilă și bine amplasată în oraș, în zona Kaufland, din Mănăștur. Garajul transformat are o suprafață utilă de 20 metri pătrați, o bucătărie bine utilată, baie dotată cu toate facilitățile necesare, dar și o cameră amenajată simplu și modest.

”Această proprietate reprezintă o oportunitate excelentă pentru cei care caută un loc de locuit accesibil și bine amplasat în oraș. Garsoniera este amplasată la parterul unui imobil cu 3 niveluri, oferind astfel un acces facil și comod. Cu o suprafață utilă de 20 de metri pătrați, aceasta este compartimentată în mod eficient, oferind tot confortul necesar.

La intrarea în apartament, veți găsi o bucătărie bine utilată, unde puteți pregăti mâncărurile preferate fără nicio problemă. Camera este amenajată pentru a vă oferi un loc liniștit și confortabil pentru odihnă și relaxare. Baia este dotată cu toate facilitățile necesare, asigurându-vă un mediu igienic și confortabil”, este prezentată proprietatea.

Așa cum era de așteptat, cei care erau în căutarea unei garsoniere nu aveau cum să nu remarce garajul mobilat: ”Fiind în căutarea unei garsoniere în Mănăștur, am sunat și așa am aflat că garsoniera este într-un garaj. Cat de ipocriți pot fi oamenii? 45.000 de euro pentru un garaj. Nu am intrat în detalii despre veridicitatea actelor pentru garaj, dar totuși… Ca la noi la nimeni”, a spus clujeanul care era în căutarea unei garsoniere.

Cât costă garajul transformat în garsonieră

Clujeanul susține că nu este primul care face astfel de modificări. Blocurile din zonă au fost dotate cu garaje încă din faza de construcție și au fost mulți cei care au profitat de ocazie și le-au transformat în garsoniere. Cei mai mulți dintre proprietari le-au scos la închiriat cu 250 de euro/lună, însă au fost și cei care au ales să le vândă. Ei bine, de data aceasta, garsoniera-garaj a fost scoasă la vânzare pentru suma de 45.000 de euro.

”Am două garsoniere de vânzare. Una confort 1, dar aia e mai scumpă, e la 65.000 de euro. Aceasta de 45.000 de euro e mai ieftină și e o bună ofertă. E o problemă că e de fapt un garaj. Acolo, blocurile aveau garaje încă din construcție, dar oamenii le-au transformat în garsoniere și le-au scos la închiriat cu 250 de euro pe lună. Garsoniera din garaj are toate utilitățile. Aceasta e pe colț și are și un geam”, a spus proprietarul garajului, potrivit stiridecluj.ro