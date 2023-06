Ioana, frumoasa soție a lui Ilie Năstase, a mărturisit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, că de-a lungul relației lor i-a acordat pertenerului său toată libertatea, lucru care nu se poate spune însă și-n cazul acestuia. Ilie este un soț gelos, care de fiecare data când e plecat, o sună pe cameră, pentru a vedea unde este și ce face. În prezent, Ilie se află la Rolland Garros, iar Ioana a rămas acasă, cu treburi, dat fiind faptul că cei doi s-au mutat, recent, în casă nouă.

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit în anul 2019 și au avut parte de o dragoste cu năbădăi, cu certuri și dulci împăcări. De ceva timp însă, cuplul pare unul destul de sudat, ce a trecut cu bine peste toate neînțelegerile. Cu toate acestea, fostul mare tenisman continuă să fie un soț destul de gelos. Lucru de înțeles, având în vedere că are o soție extrem de frumoasă. Ioana Năstase a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că atunci când nu sunt împreună, Ilie o sună tot timpul pe cameră.

„Mereu i-am spus-o, din partea mea are toată libertatea, să facă ce vrea. Chiar și în viața de zi cu zi. Dacă el simte să meargă undeva, să meargă. Dar el nu prea mă lasă. Mă sună pe camera video când e plecat. Aici nu prea e corect. Dacă eu te las pe tine și nu te deranjez, te las să fii relaxat, tu de ce o faci. Vrea să vadă unde sunt, dacă sunt în casă sau sunt plecată”, ne-a dezvăluit Ioana Năstase.

Ce i-a refuzat recent, soțului său

Totodată, Ioana nu ne-a ascuns faptul că nici măcar în afacerile soțului său nu se bagă, în vreun fel. Mai mult, ea i-a refuzat propunerea de a deveni parteneri într-o firmă.

„De când m-a cunoscut, Ilie nu m-a luat de la colțul străzii. Eu aveam un apartament pe malul lacului, aveam o mașină frumoasă, aveam tot ce-și poate dori o femeie. Am și eu afacerea mea. Dacă el a vrut să-mi ofere ceva, i-a oferit soției lui. Eu între timp, am mai achiziționat ceva. Am unde să stau, slavă Domnului. Am apartamente, am casă la mama. Eu muncesc pentru tot ce am. Nimic nu cade din cer. Întotdeauna bănuții strânși i-am investit îm imobiliare, nu i-am cheltuit aiurea”.

„Fiecare cu afacerile lui”

„Eu nu discut cu Ilie despre afacerile lui, despre ceea ce face cu banii, cu casele. Chiar dacă pare cam ciudat. Dar nu sunt genul. Fiecare cu afacerile lui. Chiar recent trebuia să-și deschidă firmă și a zis să o trecem pe numele amândurora. I-am spus că eu fac afaceri de la 21 de ani. Și am învățat un lucru foarte important. Niciodată, nici măcar cu soția ta, să nu te asociezi. Și m-a ascultat și și-a făcut-o singur. Pentru că de aici ies tot felul de certuri, de discuții. Chiar și între soți. Fiecare să plătească pentru greșeala lui. Nici măcar nu ne sfătuim în acest domeniu”, a adăugat aceasta.

Investiție de 300.00 de euro într-o vilă în Otopeni

Recent, Ioana și Ilie Năstase s-au mutat într-o casă nouă, în zona Otopeni. Investiția se ridică la peste 300.000 de euro.

„Chiar am avut treabă, ne-am mutat. Vreau să cumpăr o casă și am rugat proprietarul să mă lase două-trei luni să văd dacă mă acomodez. Are curte, tot ce-i trebuie. Aici vom locui împreună. Urmează să o și cumpăr, chiar ieri am stabilit că vom face demersurile principale. Are mansardă, livingul destul de mare.

Eu îmi doream foarte mult o căsuță aici, în Otopeni, într-o zonă drăguță. Casa e ceea ce-mi doream. E superbă.

Cred că are loc și căluțul, dacă-l bag prin spate. Chiar mă gândeam ca în curte să luăm și un cățel frumos, un Labrador.

Când am ceva de făcut, nu mă las până nu termin. Ilie a mers cu mine la cumpărături.

De fiecare data când îmi cumpăr câte o casă, trebuie să simt că acolo îmi e locul.

Chiar a venit și fi-miu, să vadă dacă-i place. Și a zis da de când a intrat. Le facem pe rând, mai o piscină, mai ce ne dorim”, a completat Ioana Năstase.

S-a acomodat greu cu capitala

Înainte de a deveni doamna Năstase, Ioana a locuit în Constanța. Potrivit propriilor mărturisiri, s-a acomodat destul de greu, la început, cu aglomerația din capitală:

„Eu sunt constănțeancă, de acolo m-a luat și m-a adus aici. La început îmi era destul de greu. Mi-am zis că nu stau eu în București. Dar uite că m-am obișnuit. Nu mă puteam acomoda cu aglomerația de aici, dar în timp am făcut și asta.

Chiar îmi doresc să merg într-o vacanță. Dar asta o plănuiești într-o seară.

Ilie acum e la Roland Garros. Eu am rămas acasă, mă simt foarte obosită”.

„ Îmi doresc și acum un copil”

Între Ioana și Ilie Năstase e o diferență de 40 de ani. Dar acest lucru nu o împiedică pe frumoasa brunetă să-și dorească un copil cu actualul său soț:

„Cel mai important că suntem sănătoși. În rest, Dumnezeu le așază pe toate. Îmi doresc și acum un copil. Dar toate la timpul lor”.

