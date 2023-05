Ioana Năstase atrage privirile oriunde s-ar afla! Deși are 46 de ani, pe care nici picurat cu ceară nu-i dai, soția fostului lider ATP se ține bine de tot. O demonstrează în toate aparițiile, unde mai pui că e și fotogenică. Ultima dovadă? Paparazzii CANCAN.RO s-au ”lovit” de ea la mare și chiar că nu aveau cum s-o rateze! Atenție, Ioana a ieșit singurică, fără al ei bărbat celebru, dar cam aprig la mânie. Aveți imaginile, în exclusivitate. Și grijă mare, Iliuță, să nu ți-o fure cineva!

Ioana Năstase s-a retras pe litoral, firește, alături de Ilie Năstase, acolo unde cei doi au un apartament la Mamaia. Cei doi au petrecut la mare de 1 Mai. Bine, și weekend-ul dinainte! Dar Iliuță a obosit. A rămas la odihnă, însă soțioara lui dragă, cu mare chef de viață, a dat o tură prin stațiunea fanion a litoralului românesc.

Ioana Năstase a întors privirile în stațiunea milionarilor

Cum a ieșit Ioana din casă? Femeia e beton! Un costumaș din două piese, negru și strâmt, i-a acordat siluetei cea mai mare atenție. A scos-o, pur și simplu, în evidență. Privirile trecătorilor nu au ratat-o, ba s-au ”lipit” pe ea. Soția lui Ilie Năstase nu a băgat de seamă, și-a continuat drumul către mașină. Nu una oarecare, că tot are o mare pasiune pentru ”bijuteriile” pe patru roți. A ales, de data aceasta, superbul Mercedes alb. A urcat și a călcat-o ușor. Că doar e în stațiune, iar priveliștea merită ”inspirată”.

Ioana Năstase a povestit cum reușește să-și mențină siluetă, și o face foarte bine, în ciuda vârstei. Și nu a apelat la ajutorul medicilor esteticieni, în afara remodelării bustului. Doar că nu e prea sănătos ce face.

”Fac foamea, pentru că, după o vârstă, se cam depune tot. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți. Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult. Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie”, a dezvăluit Ioana.

