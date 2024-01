Gemene separate și vândute la naștere, reunite după 19 ani! Cum au aflat una de cealaltă

Povestea incredibilă a două tinere, surori gemene! Cele două au fost separate la naștere și vândute, dar s-au regăsit după aproape 20 de ani. Chiar dacă au avut vieți complet diferite, fetele s-au reunit datorită rețelei de socializare TikTok.

Amy şi Ano au fost separate la naștere, dar au reușit să se regăsească după aproape 20 de ani, printr-o metodă inedită. Din nefericire, la doar câteva zile după ce au fost aduse pe lume, surorile au fost vândute, fiind luate de lângă mama lor biologică.

Povestea dureroasă celor două a început în anul 2021. Atunci, Ano Sartania, care acum are 21 de ani, a primit de la o prietenă un videoclip de pe TikTok în care apărea o tânără care îi semăna foarte mult. Singura diferență dintre ea și fata din clip era că cea din urmă avea părul vopsit albastru, notează nypost.com. Prietena care i-a trimis videoclipul a vrut să știe de ce Ano și-a vopsit părul, doar că, accesata i-a explicat șocată că nu ea este cea din imagini.

În speranța că va afla mai multe despre „sosia” ei, Ano a postat videoclipul pe o pagină de Facebook, creat special pentru astfel de situații. Tânăra, care locuia atunci în Giorgia, nu a rămas fără răspuns la întrebări, fiind contactată în scurt timp de o prietenă de-ale surorii ei.

Cele două au reușit să ia legătura, mai întâi la telefon. După ce au vorbit și au început să-și povestească viețile, Ano și Amu au realizat că sunt surori gemene. Fetele s-au întâlnit pentru prima oară pe podul Rustaveli din Tbilisi, capitala Georgiei.

„Fiecare ființă umană are un miros propriu. Când am îmbrățișat-o, am simțit un sentiment de familiaritate. Apoi vocea, parcă aș fi știut deja ce voce avea”, a dezvăluit Ano, vorbind despre prima lor întâlnire.

„Era ca şi când mă uitam în oglindă, aceeaşi faţă, aceeaşi voce. Eu sunt ea şi ea este eu”, a mărturisit Amy, sora ei geamănă.