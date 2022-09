Genți colorate pentru toamnă – Pe care să le alegi?

Gențile au fost vedetele printre tendințele din paradele de modă pentru sezonul de toamnă-iarna 2022/2023. Versiuni maxi, mici, în culori strălucitoare sau din contră, în nuanțe de nude, aceste piese sunt elementul esențial din ținuta oricărei doamne. Prezentate pe cele mai frumoase podiumuri din lume, de la New York la Londra, trecând prin Milano și Paris, cele mai bune genți din sezonul următor alternează structuri minime și detalii extravagante. Anotimpul ce îmbracă copacii în haine maro a sosit, așa că, ce model de geantă să alegi pentru toamnă?

Geantă medie de umăr

Destul de încăpătoare și compactă, tipurile de genți medii, ce se pot purta pe umăr, vin în diferite nuanțe pentru sezonul de toamnă. Geanta de umăr o poți aleg în nuanțe de nude, dar nu uita că maro se poartă și toamna aceasta! În plus, cea din urmă culoare se potrivește de minune cu o varietate de ținute. Pentru restul ținutei, optează pentru top, pantaloni cu talie înaltă, iar dacă ești adepta tocurilor, go for it! Modelele clasice de genți de umăr nu se vor demoda curând, iar toamna aceasta nu uita să le incluzi în garderoba ta.

Marsupiu din fâș

Dacă te intrebi cum arată acest model, forma de semilună este o caracteristică a acestui model de geantă. Simplă, cu paiete, pietre, marile case de modă au inclus în prezentările de modă gențile marsupiu. De asemenea, există și varianta sport, astfel îți va fi și mai ușor de inclus în outfit. Un mare avantaj al genții marsupiu din fâș este faptul că se poate spăla în mașină, astfel nu trebuie să te îngrijorezi dacă piesa ta preferată se murdărește. Fiind un element versatil, marsupiul se încadrează într-o varietate de ținute.

Geantă tip ”Phone Bag”

Acest model de geantă, după cum îi sugerează și denumirea, este potrivită pentru a transporta nu doar telefonul mobil, dar și un ruj, card/cash și cheile. În cazul în care nu te încântă tipurile de genți ”Phone Bag”, trebui să știi că street style-ul internațional este plin de doamne care aleg versiunea aceasta de bag. Pentru ieșirile cu prietenii și cele de zi cu zi, geanta ”Phone Bag”se va dovedi extrem de utilă, deși are un spațiu redus de depozitare.

Maxi Shopper din pânză sau rafie

Cele mai multe femei optează pentru modelele de genți extrem de încăpătoare, fiind denumite ”Shopper” datorită dimensiunii generoase pe care o au. În diferite variante, gențile maxi sunt un must have toamna aceasta. Poți lega o eșarfă în jurul mânerului, pentru un aspect mai chic. Un dezavantaj al genții mari este acela că îți va fi puțin mai greu să găsești ceea ce cauți în interiorul ei, dar dacă modelul are compartimente, atunci va fi ideal!

Geantă tip coș

Dacă anterior am menționat tipurile de genți maxi, geanta tip coș se pretează pentru depozitarea unui număr mai mic de obiecte, însă aspectul acesteia va fi extrem de chic, netrecând neobservat! O poți integra în ținutele casual sau chiar office.

Geantă matlasată

Este un alt model pe care îl poți purta toamna aceasta! Asortând-o cu jeansi și cu o cămașă maxi, această versiune de geantă este ideală și pentru seară, ba chiar este recomandată a fi purtată în serile petrecute în oraș

În concluzie, ai observat ce modele de genți se poartă toamna aceasta, iar acum le vei putea integra în ținutele tale, pentru cele mai cool apariții! Indiferent dacă preferi dimensiuni maxi sau mici, ai la dispoziție numeroase variante din care să alegi. Lasă-te condusă de inspirația pe care o ai, iar outfit-ul tău va fi unul plin de unicitate!