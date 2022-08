George Buhnici, amendă uriașă de la CNCD după declarațiile referitoare la femei

George Buhnici a fost amendat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu 20.000 de lei după afirmațiile sale referitoare la femei făcute în urmă cu câteva săptpmâni, scrie Gândul.

George Buhnici a făcut declarațiile șocante în cadrul emisiunii Xtra Night Show, în timp ce se afla la festivalul Neversea. Mai mult, acesta nu și-a cerut scuze imediat după afirmații, ci a spus doar că „nu poate opri trollii”.

”Azi ne am pronunțat asupra cazului Buhnici, asupra declarațiilor făcute în cadrul unor emisiuni. Având în vedere impactul negativ deosebit de mare asupra dreptului la demnitate al femeilor, am stabilit o amendă de 20.000 de lei. Precizez ca la acest cuantum am ajuns după ce am luat în considerare faptul ca domnul Buhnici a cerut scuze public pentru declarațiile sale, în mare parte ambigue. Doar că aceste scuze publice au venit la o perioadă foarte lungă de la declarațiile inițiale. Amenda maximă care ar putut fi aplicată în acest caz este de 100.000 de lei”, a precizat Cristian Jura, secretar de stat CNCD.

Ce a putut să declare George Buhnici

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am.

Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat Buhnici.

„Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a mai spus Buhnici, la momentul respectiv.

