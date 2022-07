George Buhnici, ţinta glumelor pe internet! Bancurile și comentariile virale, care te vor face să râzi până faci pătrățele

George Buhnici a intrat în „atenţia” oamenilor, după declaraţiile controversate pe care le-a făcut în cadrul unui interviu. Iniţial, acesta le-a recomandat femeilor să scape de celulită și vergeturi. Apoi a explicat faptul că a fost înţeles greşit și că vrea, de fapt, să atragă atenția asupra obezitatății. Motiv pentru care… românii au încercat să îi „mulţumească” şi să îl răsplătească cu aceeaşi monedă.

Înainte de toate, pentru cei care nu sunt la curent cu subiectul care a scandalizat o ţară întreagă, facem un mic rezumat. George Buhnici a fost prezent la festivalul Neversea, acolo unde în fiecare an se adună sute de tineri pregătiţi de distracţie. La un moment dat, fostul prezentator de la ProTV a fost intervievat de echipa emisiunii Xtra Night Show, iar declaraţiile pe care le-a făcut au fost de-a dreptul şocante.

CITEŞTE ŞI: GEORGE BUHNICI, VIZAT DE CNCD, DUPĂ CE A AFIRMAT CĂ FEMEILE CARE SE AFIȘEAZĂ CU „CELULITĂ ȘI VERGETURI” AR TREBUI SĂ INVESTEASCĂ ÎN „SĂLIȚĂ”, IAR SOȚIA LUI „ARATĂ CA O MINORĂ”

Buhnici a început să-și dea cu părerea despre femeile care vin pe litoral şi îşi expun corpul fără ruşine, deşi au kilograme în plus, vergeturi şi celulită. Astfel, părerile sale tranşante au stârnit revolta internauţilor.

Bancurile la care o să râzi până faci pătrățele

Deşi nu a fost primul derapaj sexist al unui influencer din România, scandalul din ultimele zile le-a depășit ca amploare pe altele.

Românii demonstrează încă o dată cât de inventivi sunt, iar dovada este multitudinea de meme-uri care au apărut pe internet, personajul principal fiind, evident… nimeni altul decât George Buhnici.

CANCAN.RO a făcut o selecţie a celor mai bune glume pe care le puteţi vedea în GALERIA FOTO a articolului.

De asemenea, lumea a reacţionat şi pe Internet, acolo unde au dat curs imaginației și au încropit cele mai bune glume.

„Minora😂 cu dinţi de vampir😂😂”/ „Ilinca Vandici nr 2″/ „Buhnici e la vârsta când mai poate doar cu…limba…ce tot comentează şi-şi face reclamă???!!!😝😝😝😝”/ „Etate, frumusețea lu’peşte unde era și nu știa țara asta, mi-e greață!”/ „Dacă bunica are o cârjã puteţi merge liniştite. Poate aşa o să îi facă lui Bucinici nişte masaj anticelulitic şi niste pătrăţele … la spate. Daca nu are cârjã făcem o chetă doar să se ocupe ea de educaţia lui”/ „Nici eu nu vreau sa văd burtoși la mare, vreau doar pătrățele”/ „Nu-l înțelegeți vine și el ca omul la mare să vadă b..i și t.. e că poate de la ,,minora” nu prea vede, dar dacă spune nu mai papă mâncare caldă”/ „Asta care are cip şi în creier … când vrea să se p..e apasă pe buton”/

„Doua personaje foarte urâte la chip și la gândirea pe care-o au”/ „De aceea se uită el la mare după fete ,de frumoasă ce i nevastă sa!”/ „Probabil e ,,efectul Irak „.. ..de nevastă-sa.. este o vorbă…,,din spate liceu, din fața….muzeu”/ „Parcă să zic eu că și ei ar trebui puțin retușați…”/ „Urâtă față are …..este searbada …numai dacă o acoperi cu cearceaful pe față asa ți se ridica…..”/ „Ea arata ca o „minora”.. El ca cine arata??!!”/ „Minoră…da’ cam urâțică”/ „Doi urâți. Nevastă-sa este insipidă, inodoră, incoloră și cu nasul mare”/ „Eu care crede-am că numai femeile bârfesc”/ „Informația a fost scoasă direct din pantaloni mai exact …”, sunt câteva dintre comenatariile internauţilor.

Sursă foto: Facebook