George Buhnici, vizat de CNCD, după ce a afirmat că femeile care se afișează cu „celulită și vergeturi” ar trebui să investească în „săliță”, iar soția lui „arată ca o minoră”

În urmă cu doar câteva zile, George Buhnici (41 de ani) a reușit să creeze un val de reacții, după declarațiile pe care le-a făcut la un festival de la malul mării. Însoțit de soția lui, Lorena, bărbatul a răspuns la o întrebare care a reușit să revolte nu doar opinia publică, ci a reușit să atragă și o autosesizare din partea CNCD, o reacție politică și o reacție din mediul privat.

Declarațiile susținute de George Buhnici, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, au atras, la scurt timp, reacții pe internet, majoritatea fiind din partea doamnelor și domnișoarelor. Soțul Lorenei Buhnici, după ce a vorbit despre atmosfera de la festivalul la care se afla, la momentul acela, la malul mării, a avut un derapaj sexist (sexismul reprezintă o discriminare care funcționează în defavoarea femeilor, dar în favoarea bărbaților). Cu peste 1,1 milioane de urmăritori pe platformele sociale, George Buhnici a primit numeroase comentarii din partea utilizatorilor, majoritatea condamnând ceea ce verbalizase în emisiune.

„Am venit cu prietenii să ridicăm degetul mijlociu în fața pandemiei. Să ne uităm acolo, în depărtare, la 60 de kilometri și să zicem „bine că nu suntem noi acolo, că suntem aici” și să ascultăm muzică bună, boxele se aud tare și clar, atunci când DJ-ul nu dă în distort rău de tot. Ascultăm trance, house, rock, nu mă omor eu prea tare după pop. Carla’s Dreams e ok, dar nu-i pentru mine”, a început seria declarațiilor George Buhnici.

Vezi și MARIAN GODINĂ, REPLICĂ EXTREM DE DURĂ DUPĂ DECLARAȚIILE HALUCINANTE ALE LUI GEORGE BUHNICI: ”SĂ VĂ FIE RUȘINE, MĂGARILOR CARE SUNTEȚI VOI MĂGARI! ”

George Buhnici, reacții în lanț pe internet, după ce a declarat că femeile care se afișează cu „celulită și vergeturi” ar trebui să investească în „săliță”

Însă, răspunsurile care au urmat aveau să creeze un val de reacții în mediul online. George Buhnici a făcut o serie de afirmații legate de corpul femeilor, redirecționând discuția într-o extremitate: discriminarea față de persoanele de sex feminin.

„Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la ț**e și la b**i? Aia vreau să văd la mare!”, a spus George Buhnici.

Pe lângă faptul că George Buhnici a declarat că femeile care se afișează la plajă cu „celulită și vergeturi” ar trebui să investească în „săliță”, bărbatul a mai abordat o altă zonă conversațională, făcând o comparație legată de soția lui, Lorena. Bărbatul a reușit să atingă un alt subiect extrem de sensibil care ar putea fi interpretat în defavoarea sa – momentul în care George Buhnici a declarat că soția lui arată precum „o minoră”.

Pe lângă afirmațiile făcute cu doar câteva secunde înainte, George Buhnici a intrat într-o altă polemică. Discuția dintre el și reporter a fost următoarea:

”Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, spune George Buhnici.

„25! Dar nu e minoră, aşa cum ai zis”, a răspuns imediat reporterul. Nici Lorena, soția lui George Buhnici, nu a stat fără replică: ”Nu, nu sunt, Doamne fereşte!”.

Citește și NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA! CE MESERIE ARE, DE FAPT, GEORGE BUHNICI LA BAZĂ

Declarațiile lui George Buhnici au creat o „revoluție” pe internet

Declarațiile pe care George Buhnici le-a făcut în cadrul interviului pentru Antena Stars au reușit să creeze o întreagă „revoluție” pe rețelele de socializare. Multe doamne și domnișoare i-au transmis mesaje atât lui, cât și soției sale, legat de ceea ce a rostit în emisiune. Indignate din cauza derapajului sexist expus public, acestea i-au scris:

„Domnule Buhnici, nu știu cine v-a păcălit, dar ultima preocupare a fetelor tinere este sa fie privite de bărbați de vârsta a doua, căsătoriți și fără vreun fizic agreabil”

„După declarațiile tale, o să îmi arăt mândră corpul plin de vergeturi și celulită la mare și la piscină, pentru că ultima mea dorință e să vreau să se uite un libidinos infect la corpul meu”

„George, caută în dicționar ce înseamnă cuvântul empatie – e ceva ce îți lipsește cu desăvârșire. Ai uitat de unde ai plecat!”

„Mergeți și la un control psihiatric, la psiholog parcă ați fost. Și mai puțină băutură, sunteți persoană publică. Și tată de fetiță. Și nu în ultimul rând, cereti-va scuze, toți greșim!”

Citește și LORENA BUHNICI ÎI IA APĂRAREA SOȚULUI EI DUPĂ VALUL DE CRITICI PRIMIT DE JURNALIST: ”INFORMAȚIA CLARĂ A FOST SCOASĂ DIN CONTEXT ”

CNCD s-a autosesizat

În cursul zilei de marți, 19 iulie 2022, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – CNCD a făcut o serie de declarații referitoare la situația care a fost creată de George Buhnici, în urma declarațiilor pe care le-a făcut la TV. Derapajul verbalizat avut în public nu a rămas indiferent în fața autorităților. În urma afirmațiilor publice de la malul mării, George Buhnici ar putea lua o amendă între 2000 și 100.000 de lei.

În acest sens, Csaba Asztalos a declarat: „Se va analiza limita libertății de exprimare în raport cu dreptul la demnitate al femeilor și în general al oamenilor din perspectiva aspectului fizic. O astfel de analiză durează 90 de zile, în principiu, dar când e vorba mesaje publice, ne străduim să dăm o soluție cât mai repede”. În plus, președintele CNCD a declarat pentru G4media.ro că ”în principiu, condiția femeii în societatea din România e una dificilă. Suntem pe primul loc în UE la mame minore, pe primele locuri la traficul de ființe umane – toate acestea au legătură cu tratamentul în societate. Există și violența de familie cu femei ucise în fiecare an. Toate acestea au legătură cu un comportament în societate față de femei, unele moștenite istoric, altele create în diferite conjuncturi – competiție politică, publicitate etc, în care este exploatată sexualitatea femeii”.

Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, nu a stat indiferentă

Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, nu a stat indiferentă în fața acestei situații publice create de George Buhnici. Aceasta a criticat afirmațiile bărbatului, printr-o postare pe Facebook.

„Condamn cu fermitate declarațiile care aduc atingere drepturilor și integrității femeilor! Femeile sunt egale cu bărbații! Este de neiertat orice declarație care le tratează pe femei ca pe niște obiecte sau care îndeamnă bărbații să considere că femeile sunt bune doar la cratiță.

Afirmațiile făcute la un post național de televiziune sunt extrem de jignitoare la adresa femeilor. Este impardonabil să aduci în discuție cuvinte care pot fi interpretate ușor că îndeamnă la pedofilie, misoginism și chiar instigă la violență împotriva femeilor.

E dreptul femeilor să decidă pentru viața și corpul lor! Ca și în cazul bărbaților, sunt cele care trebuie să aibă grijă de sănătatea și aspectul lor, în funcție de decizia personală. Există, însă, și persoane care se confruntă cu probleme de sănătate, dar toată lumea are dreptul să se simtă bine în pielea lui. Extrem de gravă este declarația care duce spre pedofilie și care consideră foarte normal ca bărbații să se uite la copile minore. O astfel de exprimare poate fi un model pentru bărbații care ascultă o persoană publică! Anul trecut, 166 de fete care nu au împlinit vârsta majoratului au fost violate.

Femeile luptă pentru egalitate din totdeauna. Un „influencer” nu poate ieși public să spună lucruri care afectează femeile și care îngreunează munca pentru apărarea drepturilor acestora.

Subliniez încă o dată: nu accept astfel de declarații care sunt, de altfel, imposibil de justificat! Sunt revoltată că un om cu experiență în media a putut face o asemenea greșeală, sper să fie o greșeală, ceea nu scuză deloc afirmațiile făcute”, se arată în mesajul scris de Gabriela Firea.

Vezi și CE AVERE ARE, DE FAPT, GEORGE BUHNICI? DIN CE A FĂCUT BANI FOSTA VEDETĂ A PRO TV

Unul dintre partenerii principali care colaborează cu George Buhnici a transmis un comunicat

Și nu sunt singurii care au reacționat la afirmațiile lui George Buhnici. Și mediul privat a punctat câteva aspecte. În acest sens, unul dintre partenerii vloggerului, BCR, a transmis un comunicat.

„La BCR lucrăm cu mulți influenceri. Plecăm de la premisa că putem fi parteneri de proiecte și de valori. Dar am vrea să fim foarte clari: ne disociem ferm de sexism și discriminare, indiferent de formă – nuanțe, aluzii sau interpretări. Avem, de asemenea, așteptări ferme de limbaj, de atitudine și de conștientizare a greșelii când există derapaje:

– Credem că, deși sănătatea primează, nimeni nu trebuie judecat, cu atât mai puțin făcut de rușine pentru cum arată. Dimpotrivă, educația în acest sens este necesară cu blândețe, înțelegere, incluziv;

– Credem că limbajul public, cu atât mai mult al unor lideri de opinie, trebuie să evite orice nuanță despre sexism și obiectificare sexuală la adresa oricărei persoane;

– Și credem că, în ceea ce privește tinerele și tinerii din România, este necesar să evităm sexualizarea la vârste fragede, cu atât mai mult cu cât România ocupă un neonorant loc în ceea ce privește sarcinile și avorturile în rândul tinerelor minore.

Credem că cel mai util și corect demers în acest moment este ca subiectul prevenției discriminării și cel al drepturilor femeilor să fie adresat în mod direct și responsabil printr-o dezbatere la nivel public cu potențial educațional relevant”, se arată în comunicatul BCR.

Sursă foto: Instagram