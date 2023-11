George Buhnici, umilit de Dani Oțil în public. Comparația cu Pescobar l-a distrus pe fostul prezentator de la Pro TV

Dani Oțil a scos „porumbelul” pe gură! Vedeta de la Antena 1 a povestit cum l-a umilit pe George Buhnici în fața unei săli pline de oameni. Punctul culminant a fost atunci când colegul lui Răzvan Simion l-a comparat pe fostul prezentator de la Pro TV cu Pescobar.

George Buhnici și Pescobar sunt două personaje destul de controversate. Fostul prezentatorul de la Pro TV a reușit să atragă atenția într-un mod negativ în vara anului trecut, atunci când a făcut o serie de declarații șocante despre femeile cu celulită.

În același timp, patronul celui mai mare lanț de restaurante cu specific pescăresc din România a fost în centrul unui scandal, după ce inspectorii de la ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au găsit mai multe nereguli în localurile sale. Fiind două personaje total diferite, comparația făcută de Dani Oțil a fost cam „nesărată”.

Invitat la un podcast, Dani Oțil a povestit cum a reușit să îl umilească pe George Buhnici în public. Prezentatorul de la Neatza a mers la un eveniment de business ce s-a desfășurat la Teatrul Național, având rolul public speaker. În momentul în care și-a început discursul, din dorința de a amuza mulțimea, a făcut o comparație între fostul prezentatorul de la Pro TV și Pescobar.

„Am făcut o glumă foarte nesărată de curând. Am fost într-o comunitate de business. Teatrul Național era plin de oameni de business, antreprenori și înainte să intru am avut 7 minute de vorbit oamenilor despre vorbitul în public și înaintea mea nu a fost sala foarte încălzită. Îmi zise organizatorul «Zi și tu ceva funny». Mi-a zis-o exact pe primul pas și am ajuns acolo și l-am văzut pe Buhnici în față. Am întrebat «Bă, și Buhnici are aici speech?» și zic ăia «Da, 20 de minute». Și am zis «De ce dracu l-ați chemat pe Buhnici. Ce să învățăm de la Buhnici? De ce nu l-ați chemat pe Pescobar? Își luase al doilea Lamborghini.». A râs toată sala și a fost de acord cu mine.”, a povestit Dani Oțil în podcastul DA BRAVO! by Mihai Bobonete.