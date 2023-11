Dani Oțil a petrecut o seară romantică cu o tânără de la Medicină. Aventura l-a adus, însă, într-o situație neașteptată

Dani Oțil (43 de ani) a fost burlac o perioadă foarte mare de timp. Așa că a putut să experimenteze tot felul de idile amoroase. Printre acestea se numără și o aventură, alături de o tânără studentă la Medicină. Seara romantică l-a care a visat a luat, însă, o întorsătură neașteptată.

În anul 2021, prezentatorul de la Neatza s-a căsătorit civil cu partenera lui de viață, Gabriela Prisăcariu (29 de ani). Deși între ei este o diferență de vârstă de 14 ani, cei doi se înțeleg de minune și au împreună un băiețel, pe nume Tiago. Iar pe 30 iulie 2023 și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Acum, Dani Oțil este fericit și împlinit alături de soția sa, însă până să o întâlnească a avut o viață amoroasă tumultoasă.

Citește și: DANI OŢIL A „LĂSAT” NEATZA PENTRU POWER COUPLE! CÂND ÎNCEPE EMISIUNEA LA CARE PARTICIPĂ ŞI OANA MATACHE CU RADU SIFFREDI

Înainte să se căsătorească, o bună perioadă, prezentatorul de la Neatza a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz. Fiind singur și fără obligații, a dat curs mai multor aventuri cu diverse domnișoare, una dintre ele fiind studentă la Medicină. Dani Oțil a povestit că a întâlnit-o pe tânără pe Tinder și au avut împreună parte de o seară romantică. Însă, la un moment dat planurile le-au fost date peste cap de o situație neaștptată.

„Am făcut două lucruri mai wow, am făcut multe lucruri… trei. Nu așa de multe. O dată… nu pot să zic unde eram, dar era cu taxi atunci. A greșit o domnișoară cunoscută pe Tinder, dar care era clar că nu căuta dragoste, era studentă la Medicină. A greșit adresa taximetristul și m-a sunat și a zis: «Am ajuns, aici mi-a zis taximetristul că e numărul ăla». La numărul ăla era un porumb și o casă în construcții și m-am dus cu scuterul după ea. Am mers ceva. A fost foarte romantic.”, a declarat prezentatorul TV în podcastul DA BRAVO! by Mihai Bobonete.