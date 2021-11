George Burcea a împărțit lumea în două! Cine sare în apărarea actorului? ”Reacția lui mi se pare foarte firească”

Comentariile făcute de George Burcea într-un live la adresa femeilor și a violenței domestice au stârnit numeroase reacții negative. Deși mulți îl condamnă pentru ieșirea pe care a avut și lucrurile pe care le-a spus, există și voci care îi iau apărarea.

Cu toate aceste au existat și voci care i-au luat apărarea și au spus că totul se exagerează, iar reacția actorului nu este atât de gravă. Actorul Florin Zamfirescu a fost primul care a sărit în apărarea colegului său. Acesta a declarat că George Burcea este un bărbat vulcanic, care a reacționat la nervi și asta pentru că a fost jignit în mod repetat.

,,Reacția lui mi se pare foarte firească. Eu am avut un conflict cu George Burcea dintr-o neînțelegere, dar m-am interesat pe parcurs, am aflat anumite lucruri despre el. Din câte am înțeles scrie și cărți, el este un individ repezit, pripit și care se enervează repede. Asta pentru mine înseamnă o energie debordantă. Niciodată o energie nu este rea sau bună, ci este prost folosita sau bine folosita.

Eu aș vrea să mă împrietenesc cu el, pentru că mă interesează foarte mult. Îl apreciez foarte mult, contrar părerii lui inițiale că eu l-am jignit. Noi trăim niște vremuri îngrozitoare, politice, financiare. Acum ne-am găsit pe George Burcea, are și el niște reacții. Fetele acelea meritau nu doar vorbele lui Burcea. A lovit pe cineva, nu a lovit.”, a declarat Florin Zamfirescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Activista Alina Dumitriu, plângere penală împotriva lui George Burcea

Pe de cealaltă parte au existat voci care au reacționat imediat împotriva lui George Burcea. Activista Alina Dumitriu a fost categorică, spunând că derapajul actorului este inadmisibil și va depune o plângere penală împotriva acestuia.

,,Ceea ce a făcut George Burcea este o faptă penală. Această ieșire a lui George Burcea este groaznică, are și doi copii. Nu mai voiam să îi fac plângere penală, dar m-am răzgândit. Mâine dimineață o sa merg sa fac. Dumneavoastră îl și încurajați, ar trebui să îl sunați, să nu se mai manifeste așa în spațiul public”, a declarant Alina Dumitriu.

