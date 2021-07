George Mihăiță s-a calificat în ”liga profesionistă” a vedetelor surprinse bete la volan! Ilie Năstase, Loredana Chivu, Vica sau Gabi Tamaș sunt campionii episoadelor bahice

Seara trecută, actorul George Mihăiță a provocat un accident rutier, autoturismul lui fiind avariat serios. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, reieșind faptul că avea o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma acestui fapt, polițiștii i-au deschis acestuia un dosar penal. Nu este singurul care s-a ”luptat” cu legea, după ce a încălcat-o. Vă prezentăm mai jos o listă cu vedetele din România care au fost surprinse sub influența băuturii la volan.

În anul 2010, actorul român de telenovelă, Mircea Drîmbăreanu, cel care juca rolul lui Victor Stoian în ”Iubiri Secrete”, a fost prins băut la volan, după ce oamenii legii l-au oprit pentru un control de rutină. În urma testului, a reieșit faptul că avea o alcoolemie de 0,53 mg/l aerul expirat. De asemenea, actorul avea permisul suspendat din 2009.

În anul 2016, Vladimir Drăghia (35 de ani) a fost surprins băut la volan. Aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0.66 mg/l alcool pur in aerul expirat, astfel că vedeta s-a ales cu permisul suspendat, dar si cu dosar penal. Incidentul a avut loc pe litoral.

În anul 2018, un alt actor român care a fost prins cu alcool ”la bord” este Cuzin Toma (44 de ani) din serialul ”Las Fierbinți”. De asemenea, a fost suspectat că ar fi condus sub influența substanțelor interzise. Oamenii legii l-au dus atunci la INML pentru prelevare de probe în acest sens, apoi s-ar fi întocmit pe numele lui un dosar penal. Atunci, el spunea că „Nu e adevărat. A fost doar o neînțelegere. Nu am băut, nu am consumat droguri”.

În anul 2021, actorul BRomania, pe numele său real Matei Dima, 33 de ani, a fost surprins într-o stare rușinoasă și ilegală la volan: băut și drogat! În data de 21 martie, la prânz, actorul a fost oprit de oamenii legii în trafic, când se afla în apropiere de Râșnov. Surse din poliție susțin că ar fi consumat și cocaină.

În anul 2021, Cătălin Moroșanu (37 de ani) a fost surprins băut la volan, iar paparazzi CANCAN au imortalizat momentul în care discută cu polițistul. Rezultatul a dovedit o alcoolemie, conform unor surse, de 0,04 mg alcool pur în aerul expirat. Atunci, oamenii legii au decis să îl lase fără permis. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Decebal din Capitală.

În anul 2021, Secretarul de stat Oltean Csongor (32 de ani), din Ministerul Tineretului și Sportului a fost surprins sub influența băuturilor alcoolice la volan, apoi a fost nevoit să își dea demisia. Bărbatul a avut o alcoolemie de 0,4/mie. Atunci, în urma incidentului, a făcut anunțul că iese din funcție: „Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nici-o scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului”.

În anul 2021, vicepreședintele PNL, care era și pastor, Ben Oni Ardelean (45 de ani) a fost prins că șofa sub influența băuturilor alcoolice, având 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia nu i-a fost întocmit un dosar penal, însă a rămas fără permis pe o perioadă de 90 de zile. De asemenea, a fost sancționat conform art. 102/3/a.

Gabi Tamaș, ”campion detașat” la ilegalități în trafic

2019 – Gabi Tamaș (37 de ani) a fost prins de oamenii legii băut la volan și conducând cu o viteză foarte mare în Israel. Jucătorul avea o alcoolemie de trei ori mai mare decât cea permisă (0,77 mg/l alcool în aerul expirat) și conducea cu viteza de 205 kilometri/oră, într-un sector de drum unde viteza legală maximă era de 90 de kilometri/oră. S-a ales cu permis suspendat pe patru ani, dar și cu o amendă și o pedeapsă de două luni de muncă în folosul comunităţii.

2018 – Ilie Năstase, 74 de ani, a fost prins de polițiști băut la volan. Atunci, fostul tenismen a devenit recalcitrant și a înjurat, motiv pentru care oamenii legii l-au încătușat. A fost amendat cu 2308 lei, permisul i-a fost suspendat și a primit 6 puncte de penalizare. Atunci, el a recunoscut că a consumat alcool, scrie Digi24.

2020 – Mihai Costea (33 de ani), fostul jucător al Universităţii Craiova şi al Stelei, a fost surprins băut la volan, etilotestul arătând 0.58 miligrame/litru în aerul expirat. S-a ales cu permisul suspendat.

2020 – Ionel Dănciulescu (44 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a fost prins de polițiști băut la volan pe Bulevardul Magheru din Capitală. Atunci, nu a dorit să se supună testului. Bărbatul a avut o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

2018 – Vica Blochina (45 de ani) a fost oprită de polițiști și supusă aparatului etilotest. Vedeta avea o alcoolemie de 0,3 la mie alcool pur in aerul respirat. S-a ales cu o amendă de 630 de lei și permisul suspendat pe trei luni. Atunci, blondina a făcut contestație.

2018 – Loredana Chivu (31 de ani) a băut într-un local de lux din Capitală, apoi s-a urcat la volanul bolidului de lux și a demarat în trombă pe străzi. La vremea aceea, vedeta era implicată într-un dosar de fraudă informatică. Pentru CANCAN, Loredana Chivu a declarat atunci: Dacă declar ceva îmi fac singură rău. Nu am voie să vorbesc despre nimic. Cei de la poliție nu îmi dau voie să discut despre acest subiect, așa că nu vreau să declar nimic despre această situație”.

