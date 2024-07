George Restivan, dezvăluiri uluitoare despre Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu: ”Am fost martor!”

După o relație de un an și câteva luni, George Restivan și Adriana Bahmuțeanu și-au spus adio. Cei doi au decis că este momentul să o apuce pe drumuri separate, însă americanul pare că încă nu și-a încheiat socotelile cu familia vedetei. Recent, bărbatul a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre Silviu Prigoană, a lansat o serie de acuzații, iar acum, în ciuda insistențelor Adrianei Bahmuțeanu de a se liniști, vrea să își facă dreptate. Ce noi acuzații îi aduce lui Silviu Prigoană?

Deși Adriana Bahmuțeanu a încercat să nu inițieze un scandal în urma despărțirii de George Restivan, se pare că nu i-a prea ieșit, căci americanul pare pus pe fapte mari. Recent, acesta a lansat pe rețelele sociale un atac greu la adresa lui Silviu Prigoană, iar acum continuă seria dezvăluirilor. Ce spune despre Adriana Bahmuțeanu și fostul său soț?

Așa cum spuneam, zilele trecute, George Restivan a postat în mediul online un document prin care se adeverea că fiul său, Blake, a fost interogat fără acordul lui de Protecția Copilului din România, după ce acesta ar fi avut o ceartă aprigă cu unul dintre fiii Adrianei Bahmuțeanu. Ei bine, deși întâmplarea a avut loc cu ceva timp în urmă, se pare că acum bărbatul vrea să își facă dreptate și e în căutarea unei echipe de avocați bună.

Mai mult, George Restivan a pus tunurile pe Silviu Prigoană și face noi dezvăluiri la adresa acestuia. Se pare că afaceristul ar avea un comportament ce lasă de dorit la adresa fostei partenere și chiar a încercat de nenumărate ori să îi facă zile grele Adrianei Bahmuțeanu și îi pune piedici la fiecare pas.

Și doresc să mă fac înțeles o dată pentru totdeauna: eu nu am nimic cu Adriana și o iubesc și acum, dar eu am fost martor la luptele grele care le ducea cu DGASPC Sector 3 și era sabotată la orice mișcare pe care o făcea în lupta pentru DREPTATE și eram afectat pentru că nu i se făcea dreptate. Dar acum preiau eu torța mai departe pentru Blake“, a declarat George Restivan, potrivit click.ro.

În timp ce George Restivan pare de neoprit, Adriana Bahmuțeanu încearcă să liniștească apele și să evite un scandal de proporții. Aceasta i-a transmis un mesaj bărbatului alături de care a stat mai bine de un an și l-a rugat să nu mai facă declarații despre ea și familia ei.

„Dragă George, nu știu ce dorești să obții cu aceste postări și nici nu mă privește. Dar, trecutul e trecut și e bine să rămână așa. La vremea respectivă, te-am rugat și eu, și avocata mea, Ionela Vasile, să faci o reclamație și să anunți Ambasada SUA și ai refuzat. Astăzi, cred că e prea târziu ca să mai reaclami ceva.

În plus, te rog să încetezi să mai arunci minciuni în spațiul public fiindcă ne faci un rău imens tuturor! Te rog încă o dată să nu mai faci referire la persoana mea, copiii mei și aspecte din viața mea privată. Nu doresc să fac circ și să creez subiecte de presă inutile din viața mea personală. În plus, există legi care protejează viața de familie și viața privată a persoanei și a minorului. Am considerat că am terminat frumos și civilizat aceasta relație și sper ca, pe viitor, să te abții de la alte comentarii. Știu că îți este greu și că ești furios, dar o sa treacă, te asigur”, a transmis Adriana Bahmuțeanu.