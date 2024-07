Bahmu și George Restivan știau că se vor despărți?! S-a aflat abia acum ce au stabilit cei doi, la logodnă

În urmă cu doar câteva zile, o nouă despărțire surprinzătoare a fost anunțată. De această dată, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au spus adio. Deși toată lumea aștepta nunta, se pare că aceștia au decis că este mai bine să o apuce pe drumuri separate. Acum, bruneta a făcut noi declarații despre motivele despărțirii și pare că ea și fostul partener știau încă de la început că relația nu o să reziste. Ce au stabilit cei doi când au făcut logodna?

În urmă cu mai bine de un an, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-a logodit în fața lui Dumnezeu. Aceștia depuseseră și actele pentru a merge la starea civilă, iar toată lumea aștepta nunta. Însă, în loc de marele eveniment, cei doi au anunțat despărțirea. Vedeta a vorbit despre povestea de iubire ce s-a stins și a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare.

(CITEȘTE ȘI: GEORGE RESTIVAN A DIVULGAT ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE S-A DESPĂRȚIT DE ADRIANA BAHMUȚEANU: ”AM FOST AVERTIZAȚI DE NAȘA NOASTRĂ, CARMEN HARRA”)

Invitată în cadrul unei emisiuni, Adriana Bahmnuțeanu a făcut mai multe dezvăluiri din relația cu fostul partener. Aceasta a punctat că George Restivan a fost cel care i-a propus să meargă în biserică pentru a primi binecuvântarea, iar ea a acceptat bucuroasă. Însă, încă din acel moment, cei doi au convenit că nu vor mai continua relația, în cazul în care unul dintre ei o să simtă că lucrurile nu mai funcționează.

Mai mult, parcă prevestind finalul, cei doi au ținut să le facă și nașilor cunoscut acest lucru. Aceștia au vorbit atât de mult despre cum va decurge totul în cazul unei despărțiri, prevestind parcă ce avea să urmeze.

„Am avut nevoie amândoi de timpul acesta să ne cunoaștem și atunci ca să o facem elegant el a venit cu propunerea: hai să facem o logodnă pentru că totuși avem o vârstă, avem copii, pe tine te cunoaște lumea aici. Ok, hai să facem o logodnă. Nu am avut nici un fel de problemă să facem o logodnă, să mergem să cerem o binecuvântare de la Dumnezeu că asta însemnă, de fapt, slujba religioasă pe care am făcut-o noi, care Domnul de binecuvântează, iubirea.

Noi și acolo am discutat același lucru cu nașii noștri: dacă noi considerăm, peste un an, doi trei că ni s-au schimbat prioritățile și avem drumuri separate, nu o să fie o problemă. Numai că pe moment, atunci, amândoi am simțit nevoie să trăim această iubire. Eram după o pandemie toți, eram după o izolare în casă care ne paraliza cumva”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, potrivit WOWbiz.ro.