George Restivan a divulgat adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Adriana Bahmuțeanu: ”Am fost avertizați de nașa noastră, Carmen Harra”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au spus adio definitiv! Jurnalista este cea care a făcut anunțul despărțirii, în mediul online, printr-un mesaj clar și la obiect. Vedeta nu a dorit să vorbească prea mult pe marginea acestui subiect, însă cel care a oferit detalii este chiar fostul soț. Bărbatul a dezvăluit adevăratul motiv al separării, când nimeni nu se aștepta. A povestit, în văzul tuturor, ce s-a întâmplat de fapt în casa lor. Scenele care au dus la divorț!

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit de ceva vreme, însă jurnalista a transmis un mesaj abia zilele trecute legat de divorț. Cei doi nu mai formează un cuplu, și-au spus adio și fiecare a mers pe drumul său. Restivan și-a luat fiul și s-a întors în SUA, acolo unde are deja o viață clădită. A renunțat la București și la relația cu jurnalista, iar acum a decis să spună lucrurilor pe nume. Bărbatul a oferit detalii surprinzătoare, în văzul lumii, legate de căsnicia pe care a avut-o cu vedeta de televiziune.

Într-o postare pe contul lui de Facebook, fostul soț al Adrianei a fost întrebat de un bun amic despre noutățile din viața lui. George Restivan nu s-a putut abține și a dat din casă, povestind episoadele care au pus capăt relației lui cu fosta soție. Bărbatul a adus în discuție relația nu tocmai prietenoasă pe care fiul lui o avea cu fiul Adrianei. Se pare că cei doi nu prea se înțelegeau, lucru care venea cu certuri la pachet. În zadar ar fi încercat el să lămurească situația, căci nu a reușit. Acesta n-a vrut ca băiatul său, Blake, să stea în scandal și discuții aprinse, așa că și-au făcut bagajele și s-au întors peste Ocean.

„Frate, atingi un punct sensibil chiar acum! Tsellmun, prietena lui Blake, a fost foarte tristă când Blake i-a spus că a doua zi se mută înapoi în California, doar o zi pentru toată lumea din București! Ei au fost în aceeași clasă și mereu împreună! Mi-aș fi dorit să nu mă fi întrebat niciodată asta pentru că Blake chiar și acum suferă și îi este dor de ea și de București.

Dar am făcut ceea ce orice tată cu picioarele pe pământ ar face pentru a-și salva fiul. De când ne-am întors în București anul trecut după vacanța de vară din California, tensiunea din aer era atât de densă încât o puteai tăia cu cuțitul în casa din București în care am stat. Fratele vitreg al lui Blake s-a mutat cu noi și am știut în acel moment că s-a terminat pentru mine și Blake și că eram pe timp împrumutat în București.

Fratele vitreg a fost gelos și rău cu Blake, fără să intru în detalii acum pentru că încă îmi trezește amintiri neplăcute. Am făcut ce trebuie să facă un tată când vine vorba de binele fiului său! Am plecat cu o zi înainte și am lăsat totul în urmă. Nu-mi voi mai pune niciodată fiul în pericol.

Pur și simplu nu suntem obișnuiți cu certurile de familie, furie, gelozie și nu vreau să învăț să trăiesc așa. Îmi pare rău pentru Blake și pentru cât de iubit era în România de către colegii săi și cum a început să crească și să devină un adolescent independent, iar pentru o decizie proastă totul s-a dus pe apa sâmbetei”, i-a răspuns George Restivan unui prieten.