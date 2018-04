Sunt 24 de ani de când George Vintilă a intrat pentru prima oară în emisie, la PRO FM. Recent, omul de radio s-a hotărât să facă o schimbare radicală în viața lui. Acesta a simțit că e momentul să spună adio acteui capitol lung din viața lui.

George Vintilă pleacă de la radio după „o viață de om”. Deși are radioul în sânge, acesta a simțit nevoie de o schimbare și de alte provocări.

„A venit momentul să închei şi eu un capitol lung şi frumos al vieţii mele. Am radioul în sânge, este pasiunea mea de suflet şi am rămas cu amintiri unice din toată această perioadă. Dar în ultimii ani am tot fost pe picior de plecare şi se pare că săgetătorul din mine urla după o nouă provocare. Nevoia de schimbare şi-a spus cuvântul. Acestea sunt decizii uşor de luat în momentul în care simţi că misiunea este încheiată şi că, dincolo de ea, viaţa „te loveşte cu ceva moale şi pufos. 24 de ani au fost, totuşi, o viaţă de om, în care am râs, am transmis o vibraţie pozitivă de fiecare dată când am deschis microfonul. Mi se întâmplă să fiu cunoscut doar după voce, iar asta nu poate decât să mă facă mândru. Da, îmi va fi dor. Dar acum vreau să mă bucur şi de cealaltă parte a vieţii mele.”, a declarat George Vintilă pentru click.ro.

George Vintilă, implicat în proiecte de televiziune

Goerge Vintilă a mai dezvăluit că este implicat și în câteva proiecte la tv. Cu toate acestea, chiar și înainte de ele, își dorește să ia o pauză.

„În principiu, sunt proiecte care ţin de televiziune. Dar înainte de a mă apuca de orice altceva, aş dori să apăs butonul off şi să mă deconectez puţin de la toate activităţile de până acum. Vreau o pauză. Am lucrat în weekenduri, astfel că cel mai mult simt nevoia ieşirilor în afara Bucureştiului. Ceea ce urmează să fac îmi ocupă mai mult timp decât am crezut. Mă aşteaptă animăluţele: pe lângă papagalul şi calul pe care deja îi aveam, familia s-a mărit cu un câine şi un peştişor”, a mai spus Vintilă.