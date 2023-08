Georgiana Lobonț a pierdut sarcina. Artista trece prin momente cumplite: „Am avut o stare de șoc”

Georgiana Lobonț anunța, de curând, că este însărcinată pentru a treia oară. Cântăreața și soțul ei erau în culmea fericirii, după ce au aflat că vor avea încă un copil. Zilele au trecut și lucrurile mergeau bine pentru artistă. A mers la medic pentru un control de rutină, însă specialistul i-a dat o veste cumplită: sarcina s-a oprit din evoluție. Vedeta a avut parte de un șoc, însă a găsit puterea să-și revină și să treacă peste acest episod crunt.

Georgiana Lobonț a pierdut sarcina, vestea tristă fiind făcută chiar de ea. Cântăreața era în culmea fericirii, după ce aflase că va avea încă un copil și aștepta cu sufletul la gură să afle dacă este vorba despre o fetiță sau un băiețel. Totul părea că merge ca pe roate în viața vedetei, însă medicul i-a dat o lovitură cruntă: sarcina s-a oprit din evoluție. A mers la specialist, să-i asculte inimioara bebelușului, însă medicul i-a spus vestea dureroasă, când nu se aștepta.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Domnul doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat. Sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși, iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment.

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati… dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată”, se arată în postarea făcută de vedetă, pe Instagram.

Georgiana Lobonț, primele declarații după ce a pierdut sarcina

Cunoscuta artistă nu s-a gândit niciodată că va avea parte de astfel de clipe triste. În ciuda episodului marcant prin care a fost nevoită să treacă, Georgiana a mărturisit că a găsit puterea să meargă mai departe și să depășească suferința pierderii bebelușului, înainte ca acesta să vină pe lume. Bruneta și soțul ei mai au o fetiță și un băiețel, Eduard-Nicholas (4 ani) și Irina-Maria (3 ani).

„Nu m-am gândit niciodată că o să trec prin așa ceva…Mi-e greu că trebuie să vă spun, dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag.

Poate că am depus prea mult efort… poate că… sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”, a mai spus artista, într-un mesaj transmis pe internet.

