Georgiana Lupu a spus care este, de fapt, relația dintre ea și Zanni, Faimosul care a câștigat ”Survivor România”, competiția din Republica Dominicană. Fosta concurentă l-a criticat dur pe artist.

Georgiana Lupu a clarificat situația dintre ea și Zanni, marele câștigător de la ”Survivor România”. De-a lungul competiției, între concurenți au existat discuții în contradictoriu și tensiuni. Georgiana, cea care a făcut parte din ambele echipe – cea roșie și cea albastră – a luat parte la un live pe rețelele de instagram, alături de Cosmin Stanciu și Andrei Dascălu, dar și Zanni, însă conversația a fost neașteptată.

”Tremur, ești nebun?! Ferească Dumnezeu! Încerc să mă calmez, n-are rost să mă enervez. N-ai văzut cum a vorbit ăla cu mine? Vă faceți că nu ați auzit? Nu e problemă. Lasă, așa vede lumea pe cine au votat, pe cine au susținut. Ăsta e adevăratul Zanni, nu cel pe care l-au văzut la televizor”, spunea Georgiana, acum ceva timp.

Georgiana Lupu a lămurit situația dintre ea și Zanni, câștigătorul ”Survivor România”

Între ei, situația s-a calmat, însă Georgiana Lupu a decis să lămurească problema dintre ea și Zanni, câștigătorul ”Survivor România”. În cadrul unui live, a explicat ce s-a întâmplat între cei doi.

„Eu nu am nimic cu el, m-a enervat pe mine, că n-a putut să vorbească în privat cu mine. I-am dat și eu masca jos. Și el a mâncat c***t de mine, pe la spate, nu m-am împacat cu el, el m-a blocat pe instagram și toți fanii lui mi-au sărit mie în cap, au început cu hate. Am încercat să le explic că sunt niște fake-uri, n-am treabă cu el, noi nu suntem certați. Eu îl înțeleg pe el, el pe mine nu. Sau pe alții de care s-a luat, că nu s-a luat numai pe mine. Îi înțeleg caracterul că am mai stat cu d-ăștia care au crescut ca el. Îi înțeleg atitudinea. Aici a fost și o neînțelegere, a pornit de la niște vocale”, a spus Georgiana Lupu.

sursă foto: arhivă CANCAN