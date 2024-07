Georgică Cornu o ”lovește” pe Maria Almășan cu 3 întrebări devastatoare, dar... ”Încă o iubesc!”

George Cornu este „foc și pară” pe Marina Almășan, mai ales după declarațiile făcute de aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO, privind noua sa idilă. Omul de afaceri ne spune că-i momentul să renunțe la a-i mai trimite mesaje de împăcare. Și are un set de întrebări la care ține musai ca vedeta TV să-i răspundă. Mai mult, acesta e dispus să dea o șansă relației cu Anuța, femeia pe care a cunoscut-o pe rețelele sociale.

Marina Almășan și George Cornu s-au despărțit încă din luna februarie, iar CANCAN.RO v-a prezentat, în exclusivitate, decizia luată de vedeta TV. De atunci, omul de afaceri a tot încercat, în zadar, să o împace. În prezent, acesta spune că s-a convins că totul s-a terminat și este timpul să-și vadă de viața lui.

Bărbatul ține însă ca Marina să-i răspundă la câteva întrebări…

„E adevărat ca Georgica Cornu a cumpărat jumătate de apartament de la Socaciu pentru a-ți semna divorțul? Cine ți-a cumpărat mașina? Cine ți-a plătit deplasarea fetei tale in Canada?”, întreabă acesta, retoric, prin intermediul CANCAN.RO.

„I-am luat o mulțime de cadouri”

Înainte ca vedeta TV să dea vreun răspuns, tot el oferă și lămuriri pe marginea acestui subiect.

„Vreau să răspundă la aceste întrebări. I-am luat o mulțime de cadouri, am cumpărat juma de casă, fără să facem acte. E corect ce face acum? Nu mai am ce face, cred că e prescrisă fapta, pentru că altfel e înșelătorie. Au fost persoane condamnate pentru asta. Puteam să o las să-și vândă casa, dar am fost un domn. Marina are o mulțime de calități, încă o iubesc. Dar nu e corectă. Spune că nu o interesează banii. Într-adevăr, nu ea i-a cerut, eu i-am oferit. Dar atunci de ce i-a luat. Acum vreun an i-am făcut acoperișul la casă. Nu există ca în casă să nu vezi ceva luat de mine.

Am fost la Milano, i-am luat aur alb, apoi un set de bijuterii de la niște arabi. Și mașina, tot eu i-am luat-o. După divorț, fata ei avea nevoie de bani să meargă în Canada.

Măcar să recunoască ce am făcut, ce i-am dat”.

„Sunt dezamăgit”

„ Singurul lucru care mă deranjează e că nu e corectă. Într-un mesaj îmi spune că cu 200.000 de euro am cumpărat-o de la Socaciu, ca să o lase liberă. Mie îmi pare foarte rău de ea. Nu mai am răbdare! I-am zis să se gândească la faptul că timpul și zilele pierdute nu le mai recuperezi. Putea măcar să zică să vin să stau în casa pe care i-am plătit-o. Sunt dezamăgit de persoana pe care am iubit-o. Am crezut că suntem o familie”.

„Cui pe cui se scoate”

Afaceristul ne oferă și prima reacție, după ce CANCAN.RO a publicat în exclusivitate o fotografie cu noua sa cucerire. Acesta spune că e dispus să acorde o șansă relației cu femeia pe care a cunoscut-o pe rețelele sociale:

„În momentul de față, nu poate fi vorba de o relație. O cunosc, i-am dat un buchet de flori și a trecut pe la mine. În primul rând, nu lucrează în România, ci în Austria.

Nu mă grăbesc. Am așteptat să văd ce se întâmplă cu Marina. Dar cred că de astăzi s-a epuizat totul.

Eu nu o să rămân singur. O să ne dăm reciproc o șansă, dacă reușim să o valorificăm. Cu Marina nu mai am nimic. Dar cui pe cui se scoate. Asta e viața, nu voi sta acum să plâng după ea. Eu gata, o las în pace pe Marina. Am crezut că măcar o să ne întâlnim.

Pe Anuța am cunoscut-o pe rețelele sociale. E o doamnă foarte serioasă. După ce i-a murit soțul, a înfiat un copil. Are 52 de ani. I-am povestit viața mea, i-am spus și că exista posibilitatea să mă împac cu Marina”.

