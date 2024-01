Gest halucinant al fiului lui Cornel Dinicu, după ce a izbucnit incendiul la Ferma Dacilor: „A luat o drujbă”

Cornel Dinicu a făcut mărturisiri tulburătoare în fața magistraților, după tragedia de la Ferma Dacilor. Patronul pensiunii a făcut tot posibilul să-i salveze pe cei aflați la mansardă, însă eforturile lui au fost în zadar. Omul de afaceri a povestit pas cu pas tot ce și-a adus aminte din noaptea în care a avut loc oroarea. Ce a încercat să facă fiul său, pentru a salva victimele care au rămas blocate și au sfârșit în flăcările uriașe?

Cornel Dinicu le-a povestit magistraților cum crede că s-a întâmplat oroarea din ziua de Crăciun de la Ferma Dacilor. Afaceristul a spus în fața instanței că a fost trezit din somn de către concubina lui, în noaptea tragediei, și că a mers imediat spre copii. Adolescenții erau cazați la mansarda pensiunii, de unde n-a mai ieșit niciunul în viață, pentru că focul a mistuit tot ce i-a stat în cale.

Cornel Dinicu nu a putut pătrunde la mansardă din cauza fumului și a focului, iar la un moment dat fiul său a apărut cu o drujbă pentru a tăia pereții care dădeau spre camerele unde erau copiii. Patronul de la Ferma Dacilor este sigur că focul a fost pus de cineva.

„În noaptea incendiului, am fost trezit din somn de către concubina mea spre dimineață, mi-a comunicat că era fum și să merg spre copii. Mă aflam în apartamentul de la etaj care are o intrare exterioară. M-am trezit în mare viteză, am încercat să pătrund în clădire. Era mult fum și m-am întors în casă după masca de gaz și laternă. Am trecut prin bucătărie și băcănie și erau flăcări. Nu am putut să înaintez. A apărut fiul meu cu o drujbă pentru a tăia pereții care dădeau în camerele copiilor. Sunt convins că cineva a dat foc. Restaurantul nu era închis pe timp de noapte”, a dezvăluit Cornel Dinicu în fața instanței, potrivit România TV.