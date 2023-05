Gest incredibil al lui George W. Bush în fața lui Ilie Năstase. „A făcut o plecăciune. Vă dau cuvântul meu!”

Ilie Năstase (76 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria tenisului mondial. Performanțele obținute în sportul alb i-au adus o notorietate imensă de care se bucură din plin și după retragere. Un episod petrecut în urmă cu 20 de ani a dovedit, încă o dată, popularitatea fostului tenismen român. Cu ocazia unei vizite în țara noastră, George W. Bush, președintele SUA la acel moment, a făcut un gest incredibil când s-a întâlnit cu Ilie Năstase.

Ilie Năstase este fără îndoială unul dintre cei mai mari campioni din istoria tenisului mondial. El a dominat sportul alb în anii 1970, devenind și primul număr 1 mondial din istorie. Spectaculozitatea jocului și stilul său nonconformist l-au transformat pe Ilie Năstase într-un adevărat star internațional. El se bucură, încă, de notorietate, în ciuda faptului că și-a încheiat cariera în urmă cu foarte mulți ani.

Fostul președinte american George W. Bush, gest măgulitor față de Ilie Năstase

În anul 2002, George W. Bush, președintele de atunci al Statelor Unite ale Americii, a efectuat o vizită în România. Afaceristul Bogdan Enoiu a fost implicat direct în organizarea acestui eveniment istoric pentru țara noastră. Mai exact, el a fost responsabil pe partea de comunicare și a colaborat cu Serviciile Secrete din SUA, pentru ca președintele american să aibă parte de o siguranță la cel mai înalt nivel.

Bogdan Enoiu a fost de față în momentul în care George W. Bush l-a remarcat pe Ilie Năstase printre cei prezenți în comitetul de primire. În ciuda faptului că acolo se aflau Regele Mihai, dar și președintele Ion Iliescu, Bush l-a recunoscut doar pe Ilie Năstase, în fața căruia a făcut un gest extrem de măgulitor. Mai exact, președintele american l-a salutat cu o plecăciune pe fostul tenismen. Năstase a fost extrem de emoționat de gestul președintelui american.

„(n.r. – Ai primit vreo solicitare ciudată din partea Serviciilor Secrete?) Nu. Eu am vorbit cu Advanced Team. Cu cei care fac comunicare, dar ei lucrează foarte strâns cu Secret Service, fac echipă. Omul (n.r. George Bush) le-a mulțumit SPP-iștilor noștri, puțini fac chestiile astea. Laura Bush își ducea singură umbrela. Niște chestii care contează.

Una peste alta, când a intrat pe scenă, a venit și a făcut o plecăciune în fața lui Ilie Năstase. Vă dau cuvântul meu! Erau acolo Ilie, Regele Mihai, Iliescu, alții. S-a oprit, l-a recunoscut pe Ilie, că sunt aceeași generație. Apropo, partenerul de tenis al lui Ilie era Trump. Că ăla voia și el să câștige un ban, Ilie era numărul 1.

Așa…Bush a făcut o plecăciune, iar Ilie s-a pierdut, că e foarte emotiv, să știți. A trecut mai departe, a început președintele nostru să vorbească și apoi a apărut curcubeul. Și ce a zis Bush? „God is smiling on us today” (n.r. „Dumnezeu ne zâmbește azi”)”, a declarat Bogdan Enoiu, potrivit GSP.ro.

