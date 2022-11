Gest incredibil făcut de o olandeză, pentru că țara ei refuză intrarea României în Schengen

O olandeză își arată solidaritatea și își cere scuze pentru că țara ei refuză intrarea României în Schengen. Tânăra susține că sistemul din Olanda este mai corupt decât cel din România.

Claire, o tânără olandeză, este căsătorită cu un român pe nume George, și, locuiesc împreună în Alba Iulia. Claire este atașată și fascinată de țara noastră atât de mult, încât, și-a cerut scuze în numele țării ei care refuză, cu îndârjire, să primească România în spațiul Schengen.

Tânăra locuiește de 11 ani în România și susține că niciodată, în toți acești ani, nu a avut parte de un tratament negativ din cauza originii sale.

„Videoclipul ăsta nu e o parodie, glumă sau ceva, chiar simt o rușine pentru ce s-a întâmplat cu intrarea României în Schengen. Simt multă rușine, am văzut ce face Olanda cu România, pentru că în ultimii 11 ani în care stăm în România, niciodată nu am primit un asemenea tratament. Nimeni nu mi-a zis: «O, tu ești din Olanda, nu e o țară frumoasă, nu e ok». De fiecare dată românii mi-au spus lucruri pozitive. Deci totul e pozitiv despre Olanda, dar, de fiecare dată în Olanda se spun lucruri negative pentru România. Și vreau din tot sufletul meu să se oprească asta. Pentru că România e o țară extraordinară, iar eu am spus asta de fiecare dată. De fiecare dată când un român spune că România nu e ca Olanda, mă simt foarte rău când aud asta”, a spus Claire, citată de Adevărul.

„Olanda a avut ceva cu românii”

Tot Claire mai susține că premierul Țărilor de Jos, Mark Rutte, a făcut multe greșeli și, mai spune ea, Olanda a avut întotdeauna ceva cu românii.

„E vorba aici și despre atitudine. Rutte a făcut multe, multe greșeli și în Olanda. Dar am vrut să spun: Olanda a zis ceva despre crime, despre corupție. Acolo e mai rău decât aici, acolo avem acum familii care au spus că nu mai folosesc gaze și energie electrică pentru că nu au bani să plătească. Și vreau să zic că m-am simțit mai sigură aici, în București, decât în satele din Olanda. Și nu sunt singura olandeză care spune asta, sunt și alții”, a subliniat ea.

Am vrut să zic doar că îmi pare rău și am vrut să zic că mi-e rușine. Și am vrut să vă mulțumesc că tratați așa de frumos olandezii. Pentru că ei nu vă tratează la fel, în toată istoria, Olanda a avut ceva cu românii”, a mai spus tânăra.