Reacţia fabuloasă a unor canadieni, după ce au vizitat România: „Nu pot să cred”

Doi turiști canadieni au rămas șocați, după ce au vizitat România, pentru prima oară. Au povestit totul într-un vlog, iar videoclipul a devenit viral și a strâns mii de vizualizări.

Pentru mulți români, țara natală reprezintă o țară săracă, fără multe resurse și fără locuri spectaculoase de vizitat. Alții, și mai ales strănii, sunt de părere că România are o mulțime de locuri de-a dreptul minunate cu care ne putem mândri.

Turiștii sunt fascinați de România și de locurile pe care le vizitează, încât, revin ori de câte ori au ocazia. După doi ani de restricții și de pandemie, mulți străini au dat frâu liber vacanțelor și, mulți dintre aceștia au ales România. O țară frumoasă și bogată din punctul de vedere al obiectivelor turistice.

Doar anul acesta, în luna ianuarie, aproximativ 578.700 persoane au sosit în România, potrivit datelor INS.

Ce au spus doi turiști canadieni despre România

Steve și Ivana, doi turiști din Canada, au ales să viziteze România, din nou, după ce au fost fermecați de peisajele din țara noastră. Cei doi formează un cuplu și sunt pasionați amândoi de călătorii. De această dată, canadienii au ales să viziteze Cazanele Dunării. Au pornit din Orșova și au ajuns să vadă chipul lui Decebal sculptat în stâncă. Le-a plăcut atât de mult priveliștea, încât nu le-a venit să creadă că sunt în România. ”Nu ne vine să credem că asta e România!” Cei doi au făcut și o drumeție, pentru o vedere mai bună a întregului peisaj absolut fantastic.

”Nu am suficiente cuvinte în vocabular ca să descriu peisajul. Nu știu cum se vede pe filmare, dar în realitate e extraordinar. Nu vreau să plec din acest loc. Am avut de ales între a face o plimbare cu barca și a face această drumeție. Am vrut să vedem acest peisaj de sus. Nu știu ce să spun, șase stele din cinci, cel mai frumos loc din România, toate superlativele”, au spus cei doi, citat de Ziare.com.

Steve a încercat și rețeta tradițională de zacuscă, de care a rămas fascinat și pe care o adoră.