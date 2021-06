Gestul disperat făcut de Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a fost internat la psihiatrie: ”L-am rupt și l-am aruncat la gunoi”

Ioniță de la Clejani a recurs la un gest disperat, după scandalul cu Fulgy care a ținut prima pagină a tabloidelor.

Toată lumea vuiește, după ce Fulgy a fost reclamat la Poliție chiar de tatăl său și ulterior internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia din Capitală. Ioniță de la Clejani a fost aspru criticat pentru atitudinea pe care a adoptat-o în ceea ce-l privește pe fiul său. (CITEȘTE ȘI: CE TARIF AU VIORICA ȘI IONIȚĂ DE LA CLEJANI PENTRU PETRECERI. CÂT CER PĂRINȚII LUI FULGY LA O NUNTĂ)

Acum, însă, a luat o decizie ca să-și aducă fiul pe calea cea bună. Artistul este hotărât să-i impună niște restricții dure lui Fulgy. Totodată, Ioniță de la Clejani a trecut prin momente dificile și a clacat. Exasperat din cauza oamenilor care veneau la poarta vilei sale, tatăl lui Fulgy a smuls interfonul și l-a aruncat la gunoi.

”Dragilor, aveți grijă de copiii dumneavoastră, nu credeți toți oamenii care vin spre dumneavoastră… Spre noi vin. Eu am rupt interfonul și l-am băgat în coșul de gunoi. Știți de ce nu mai am interfon? Pentru că vin fel și fel de oameni la poarta mea. Am acceptat să vină televiziunile acasă, asta e, mi-am asumat…

Mi-am rupt interfonul și l-am băgat în gunoi ca să nu mai fim sunați. Nu toată lumea care te pupă… unii îți lasă venin și sunt numai pe interes. Aveți grijă de copii, decât să scrieți mesaje rele este mult mai bine să faci niște povețe, niște sfaturi… E ușor să faci un rău, binele se face greu”, a spus Ioniță de la Clejani în emisiunea lui Cristi Brancu.

Viorica și Ioniță de la Clejani, decizie radicală

Sătui să fie acuzați și jigniți, Viorica și Ioniță de la Clejani au luat acum o decizie radicală. Nu vor sub nicio formă să mai vorbească în mass-media despre situația fiului lor. (CITEȘTE ȘI: VIORICA DE LA CLEJANI, CRIZĂ DE NERVI, ÎN DIRECT LA TV, DIN CAUZA LUI FULGY „A AJUNS LUMEA SA ÎMI DEA MESAJE DE CONDOLEANȚE”)

”Începând din acest moment, unicul subiect pe care voi comunica cu reprezentanții Mass-Media este cel privind viața profesională, proiectele muzicale pe care le pregătim, fiindcă noi rămânem aceeași care pun respectul față de meserie și de public mai presus de orice”, a scris Ioniță de la Clejani de pagina oficială de Facebook.